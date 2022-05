Ο δεκαοχτάχρονος δράστης του μακελειού της Τρίτης σε πρωτοβάθμιο σχολείο της μικρής πόλης Ουβάλντε, στο Τέξας, μπήκε ανεμπόδιστος στο κτίριο από ξεκλείδωτη πόρτα, σκότωσε 19 παιδιά και δύο δασκάλες και οχυρώθηκε μέσα στην τάξη για κάπου μια ώρα, προτού ομάδα επέμβασης εισβάλει και τον σκοτώσει, αποκάλυψε χθες Πέμπτη η αστυνομία, δίνοντας νέα εκδοχή για τα γεγονότα, αισθητά διαφορετική από την αρχική, εν μέσω επικρίσεων για την «παθητικότητα» μελών της.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εκπρόσωπος των δυνάμεων επιβολής της τάξης υπέστη καταιγισμό ερωτήσεων από τον Τύπο, χωρίς να δώσει απαντήσεις σε πολλές από αυτές, για το πώς ακριβώς εκτυλίχθηκε αυτή η τραγωδία.

Στο μεταξύ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωνε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα βρίσκεται, μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ, επιτόπου μεθαύριο Κυριακή, για να «μοιραστεί το πένθος της κοινότητας», στη μικρή πόλη του αμερικανικού Νότου όπου διαπράχθηκε η χειρότερη μαζική δολοφονία μέσα σε σχολείο τα τελευταία δέκα χρόνια.

«Πότε, για τ’ όνομα του Θεού, θα ορθώσουμε το ανάστημά μας στο λόμπι των όπλων;» διερωτήθηκε ο 78χρονος Δημοκρατικός αρχηγός του κράτους. «Είμαι αποκαρδιωμένος και κουρασμένος», πρόσθεσε.

For every parent, for every citizen, we have to make it clear to every elected official: It’s time for action.

We can do more. We must do more. pic.twitter.com/VDe0Wc7YT8

— President Biden (@POTUS) May 25, 2022