ΗΠΑ: Η χώρα όπου τα όπλα είναι περισσότερα από τους ανθρώπους

«Για τ’ όνομα του Θεού, πότε θα ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στο λόμπι των όπλων;» διερωτήθηκε αγανακτισμένος ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του μετά το νέο μακελειό στο Τέξας.

«Είμαι αποκαρδιωμένος και κουρασμένος», τόνισε, καθώς καλούσε για πολλοστή φορά το διχασμένο Κογκρέσο να αναλάβει δράση για να σταματήσει η ενδημική ένοπλη βία.

Ζητούμενο ήταν και παραμένει η αυστηροποίηση των όρων οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Όμως το ισχυρό λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής NRA (National Rifle Assosiation) -που οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο χαρακτήρισαν προ τριών ετών «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση»- διατηρεί στενούς δεσμούς με πολλά μέλη του Κογκρέσου. Και δη τους πιο σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικανούς.

Senator Ted Cruz takes more money from the gun lobby than any other politician in the US.

In 2016 alone, he raked in $360,727.

That’s $25,766 for each of the 14 babies slaughtered in his state today after he blocked gun reform for years.

Hope the blood money was worth it, Ted. pic.twitter.com/vWPtTe6Pnl

— Kendall Brown (@kendallybrown) May 24, 2022