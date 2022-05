Υπό κράτηση από ιρανούς ένοπλους βρίσκονται δύο πλοία ελληνικής σημαίας που πλέουν στον Περσικό Κόλπο.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αντίποινα μετά το περιστατικό που είχαμε πριν μερικές μέρες στην Κάρυστο με την κατάσχεση μεγάλου φορτίου ιρανικού πετρελαίου το οποίο μεταφερόταν με ρωσικό πλοίο και το οποίο σταμάτησε λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα από την ΕΕ.

Τα ελληνικά τάνκερ τα κατέλαβαν ένοπλοι μέσω ελικοπτέρων που προσνηώθηκαν στα πλοία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τα πλοία Delta Poseidon της εταιρείας Delta Tankers του Διαμαντή Διαμαντίδη και το Prudent Warrior της εταιρείας Polembros Shipping Limited συμφερόντων του Σπύρου Πολέμη.

Breaking: Iran seizes 2 Greece-owned & flagged tankers in retaliation for Iranian oil seized off Greece earlier by US authorities (@lloydslisted exclusive story here:https://t.co/yx5mTrC6dt) suezmaxes are Prudent Warrior & Delta Poseidon. https://t.co/IrKmWzfD7f for updates pic.twitter.com/SiRfkuH5iN

— Michelle Wiese Bockmann (@Michellewb_) May 27, 2022