Η Ρωσία έχει υποστεί μια σειρά ταπεινωτικών στρατιωτικών οπισθοδρομήσεων μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Μετά τη βύθιση, τον προηγούμενο μήνα, της ναυαρχίδας του στόλου της στη Μαύρη Θάλασσα, του «Moskva», νέες αναφορές -οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από ανεξάρτητη πηγή- έρχονται να προσθέσουν «πονοκέφαλο» στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τα τελευταία λεπτά κυκλοφορούν, κυρίως μέσω Twitter, φήμες ότι ακόμη ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο φλέγεται στη Μαύρη Θάλασσα.

Πρόκειται για τη φρεγάτα κατηγορίας «Admiral Grigorovich» του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού που φέρεται να έχει πάρει φωτιά κοντά στο νησί Zmiiny, στη Μαύρη Θάλασσα.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστή προς το παρόν, ενώ φέρεται να βρίσκονται παγιδευμένα αυτή τη στιγμή στο πλοίο πολλά άτομα.

Η ρωσική πλευρά δεν έχει σχολιάσει ακόμη την κατάσταση, ενώ ούτε η ουκρανική έχει διαρρεύσει κάτι.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek

Εντύπωση προκαλεί, πάντως -αν και είναι πολύ πιθανό να πρόκειται περί σύμπτωσης- δημοσίευμα του Forbes λίγες ώρες πριν, στο οποίο αναφερόταν πως το «Ναύαρχος Μακάροφ» ίσως να είναι ο επόμενος στόχος της Ουκρανίας.

Όπως χαρακτηριστικά έγραφε «μετά τη βύθιση του Moskva από ουκρανική πυραυλική συστοιχία στις 14 Απριλίου, ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας έχει περιοριστεί σε μόλις τρία μεγάλα μαχητικά πλοία επιφανείας. Το καλύτερο και σημαντικότερο από αυτά θα μπορούσε να είναι η νέα φρεγάτα Admiral Makarov».

» Πρόκειται για τον επόμενο -ίσως- στόχο για τα ουκρανικά πληρώματα και τους χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσοι από τους καλύτερους αντιπλοϊκούς πυραύλους Neptune έχουν απομείνει στο ουκρανικό ναυτικό ή αν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη TB-2 του Κιέβου κυνηγούν τη ρωσική φρεγάτα στη Μαύρη Θάλασσα.

#Ukraine‘s General Staff reported that #Russia has lost another ship. The MP from Odesa and local media outlets claim it is the Russian Navy patrol ship Admiral Makarov, an Admiral Grigorovich-class frigate.

Needs to be confirmed. pic.twitter.com/kj8HLJHPhj

— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) May 6, 2022