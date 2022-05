Η ηχηρή παρέμβαση Μαρινάκη για την κλοπή κατά της Νότιγχαμ Φόρεστ έφερε… VAR στα play off της Championship!

Το βράδυ της Τρίτης (03/05), ο ελληνικής καταγωγής και επιπέδου Premier League βοηθός Κονσταντίν Χατζηδάκης και ο πρώτος διαιτητής Στιούαρτ Ατγουελ, επίσης μέλος της ελίτ της αγγλικής διαιτησίας, στέρησαν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ το δικαίωμα να διεκδικήσει την απευθείας άνοδο στην Premier League (σ.σ. και μετά ζήτησαν… συγγνώμη).

Μετέτρεψαν ένα καταφανές πέναλτι εναντίον της Μπόρνμουθ σε… οφσάιντ, αλλάζοντας την ισορροπία του αγώνα και στερώντας από την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη αυτό που δικαιούνταν.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και μεγαλομέτοχος της Νότιγχαμ Φόρεστ, δεν έκρυψε την οργή του για μια κατάφορα άδικη και καταστροφική απόφαση. Το λάθος στέρησε από την ομάδα των East Middlands την ευκαιρία να ανέβουν απευθείας στην Premier League, κερδίζοντας παράλληλα ένα ποσό που αγγίζει τα 200.000.000 € και το οποίο αφορά μόνο τα μπόνους ανόδου!

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έμεινε στη δημοσιοποίηση της ενόχλησης της Φόρεστ για την αλλοίωση του αποτελέσματος κόντρα στην Μπόρνμουθ μέσω του BBC. Οπως αποκαλύπτει Αγγλος δημοσιογράφος, έκανε επίσημη καταγγελία στην English Football League (EFL), τόσο για την άνευ λόγου αναβολή του αγώνα Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ (σ.σ. ήταν προγραμματισμένο για 18/02/2022) όσο και για τη διαιτησία του αγώνα, όπως και για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λούτον, όπου επίσης η Φόρεστ είχε έντονα παράπονα.

«Ο Ευάγγελος Μαρινάκης υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην EFL σχετικά με την αναβολή του αγώνα με την Μπόρνμουθ και τις διαιτητικές υποδείξεις κατά τη διάρκεια των αγώνων με τη Λούτον και τον εξ αναβολής με την Μπόρνμουθ. Πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι η EFL εμφάνισε γρήγορα το VAR για τα play-offs», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κάλουμ Κάστέλ-Νουόβο, βάζοντας στο τραπέζι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, που έλαβε χώρα λόγω της κλοπής κατά της Φόρεστ.

