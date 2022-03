Ο Sean Penn, μέσω συνέντευξής του στο CNN το Σάββατο, κάλεσε το Χόλιγουντ να μποϊκοτάρει τα φετινά Όσκαρ, αν εν τέλει δεν δοθεί η ευκαιρία στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μιλήσει κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ο 61χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης υποστήριξε πως σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος γνωρίζει, «έχει ληφθεί απόφαση να μην του δώσουν τη δυνατότητα να μιλήσει», τονίζοντας ωστόσο πως «δεν ξέρω ποια είναι η επιθυμία του ίδιου του Ζελένσκι».

Από εκεί και πέρα, όμως, ξεκαθάρισε ότι «αν η Ακαδημία και οι παρουσιαστές έχουν επιλέξει να μην τιμήσουν την Ουκρανία που δέχεται σφαίρες και βόμβες, μαζί με τα παιδιά της, τότε πιστεύω ότι για κάθε έναν από αυτούς τους ανθρώπους θα είναι η πιο άσεμνη στιγμή στην ιστορία του Χόλιγουντ».

Εν συνεχεία, ο Sean Penn κάλεσε σε μποϊκοτάζ της απονομής από κάθε εμπλεκόμενο, ακόμα και τους υποψήφιους, λέγοντας πως «θα ενθαρρύνω τον οποιονδήποτε να καταλάβει ότι, παρά το γεγονός πως αυτή είναι η στιγμή του, είναι πιο σημαντικό να διαμαρτυρηθεί και να μποϊκοτάρει την τελετή».

Μάλιστα, ο κάτοχος δύο βραβείων Όσκαρ (2003 και 2008), προειδοποίησε: «Αν δεν μιλήσει, θα καταστρέψω τα βραβεία μου δημοσίως».

ICYMI: Actor Sean Penn says the Oscars should be boycotted if the ceremony’s planners have decided against having Zelensky on the program. pic.twitter.com/4LI2YIiKcD

— Jim Acosta (@Acosta) March 26, 2022