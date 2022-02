Σον Πεν: «Στυγνό λάθος» ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Σον Πεν συνεχίζει να εμψυχώνει τους Ουκρανούς στην άνιση μάχη που δίνουν ενάντια στην εισβολή των δυνάμεων από τη Ρωσία.

Ο Σον Πεν έχει καταγωγή από τη Λιθουανία και βρίσκεται στο Κίεβο ως σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής παραγωγής της εταιρείας Vice Studios για την παραγωγή ντοκιμαντέρ για την ρωσική εισβολή στη χώρα.

Με αναρτήσεις του στο Twitter, ο Σον Πεν αποκάλεσε τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία «στυγνό λάθος».

Ο 61χρονος ηθοποιός έγραψε: «Ήδη ένα στυγνό λάθος με ζωές που αφαιρέθηκαν και καρδιές που έσπασαν, και αν δεν υποχωρήσει, πιστεύω ότι ο κ. Πούτιν θα έχει κάνει το πιο φρικτό λάθος για όλη την ανθρωπότητα. Ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο ουκρανικός λαός έχουν αναδειχθεί σε ιστορικά σύμβολα θάρρους και αρχών».

Και πρόσθεσε: «Η Ουκρανία είναι η αιχμή του δόρατος για τον δημοκρατικό εναγκαλισμό των ονείρων. Αν την αφήσουμε να πολεμήσει μόνη της, η ψυχή μας ως Αμερική χάνεται».

Already a brutal mistake of lives taken and hearts broken, and if he doesn’t relent, I believe Mr. Putin will have made a most horrible mistake for all of humankind. President Zelensky and the Ukrainian people have risen as historic symbols of courage and principle. (1/2)

— Sean Penn (@SeanPenn) February 26, 2022