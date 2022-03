O αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε γνωστό, την περασμένη εβδομάδα, πως οι ΗΠΑ πρόκειται να ενισχύσουν την εμπόλεμη Ουκρανία με νέο πακέτο «πρωτοφανούς» όχι μόνο οικονομικής αλλά και στρατιωτικής-αμυντικής βοήθειας, στην οποία περιλαμβάνεται η αποστολή drones.

Όπως υποστηρίζει τώρα σε δημοσίευμά της η Washington Post, τα drones που πρόκειται να στείλουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία θα είναι τύπου Switchblade 300 και/ή Switchblade 600.

Πρόκειται για μικρά σε μέγεθος αεροσκάφη, προϊόν της εταιρείας AeroVironment, τα οποία μπορεί να είναι δύο ειδών.

Τα πιο μικρά (Switchblade 300) έχουν μήκος περίπου 60 πόντους και βάρος περίπου δυόμισι κιλά. Εκτοξεύονται μέσα από σωλήνα (tube) και ανοίγουν τα φτερά τους αφού εκτοξευθούν. Μπορούν να μείνουν στον αέρα για μάξιμουμ ένα 15λεπτο και να πετάξουν σε απόσταση έως δέκα χιλιομέτρων. Επειδή είναι μικρά σε μέγεθος, μπορεί να τα κουβαλά κανείς εύκολα, ακόμη και στην τσάντα του.

Τα πιο μεγάλα (Switchblade 600) από την άλλη πλευρά, έχουν βάρος περίπου 22 κιλά έκαστο και μπορούν να μείνουν στον αέρα έως και 40 λεπτά.

Τα Switchblade drones είναι εφοδιασμένα με κάμερες που μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Εκτοξεύονται από σωλήνες που τοποθετούνται στο έδαφος, όπως προαναφέρθηκε, ανοίγουν τα φτερά τους στον αέρα και καταλήγουν να σκάνε πάνω στον εχθρικό στόχο (λειτουργώντας ως αντιαρματικό, για παράδειγμα, πλήττοντας οχήματα ή εχθρικά ραντάρ κ.ά.), εξού και ο χαρακτηρισμός «καμικάζι» που τους έχει αποδοθεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι ΗΠΑ πρόκειται να στείλουν συνολικά 100 τέτοιου τύπου drones στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται εάν εκείνα θα είναι μικρά (Switchblade 300) ή μεγάλα (Switchblade 600), ή πόσα από αυτά θα είναι μικρά και πόσα μεγάλα.

