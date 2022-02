Tην απόφαση για αφαίρεση ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το σύστημα SWIFT ανακοίνωσαν με κοινή τους δήλωση οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών καταδικάζουμε τον πόλεμο επιλογής του Πούτιν και τις επιθέσεις στο κυρίαρχο έθνος και τον λαό της Ουκρανίας. Στεκόμαστε στο πλευρό της ουκρανικής κυβέρνησης και του ουκρανικού λαού στις ηρωικές προσπάθειές τους να αντισταθούν στην εισβολή της Ρωσίας. Ο πόλεμος της Ρωσίας αντιπροσωπεύει μια επίθεση σε θεμελιώδεις διεθνείς κανόνες που έχουν επικρατήσει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους οποίους έχουμε δεσμευτεί να υπερασπιστούμε. Θα ζητήσουμε από τη Ρωσία να λογοδοτήσει και θα διασφαλίσουμε συλλογικά ότι αυτός ο πόλεμος είναι μια στρατηγική αποτυχία για τον Πούτιν» αναφέρει η δήλωση.

«Παράλληλα με τις διπλωματικές μας προσπάθειες και τη συλλογική μας εργασία για να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και να βοηθήσουμε την ουκρανική κυβέρνηση και τον λαό στον αγώνα τους, εμείς, όπως και οι άλλοι σύμμαχοι και εταίροι μας σε όλον τον κόσμο, επιβάλαμε αυστηρά μέτρα σε βασικούς ρωσικούς θεσμούς και τράπεζες, και στους αρχιτέκτονες αυτού του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν» επισημαίνεται.

Επιπροσθέτως, εκφράζουν την αποφασιστικότητα για επιβολή επιπλέον μέτρων «που θα απομονώσουν περαιτέρω τη Ρωσία από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις οικονομίες μας», σημειώνοντας ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν εντός των επόμενων ημερών.

Ειδικότερα, τα μέτρα είναι τα εξής:

*Διασφάλιση ότι οι επιλεγμένες ρωσικές τράπεζες θα αφαιρεθούν από το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων SWIFT. Αυτό θα διασφαλίσει ότι αυτές οι τράπεζες θα αποσυνδεθούν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα βλάψει την ικανότητά τους να λειτουργούν παγκοσμίως.

*Επιβολή περιοριστικών μέτρων που θα εμποδίσουν τη Ρωσική Κεντρική Τράπεζα να αναπτύξει τα διεθνή της αποθέματα με τρόπους που υπονομεύουν τον αντίκτυπο των κυρώσεων.

* Δράση ενάντια στους ανθρώπους και τις οντότητες που διευκολύνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιβλαβείς δραστηριότητες της ρωσικής κυβέρνησης.

«Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να λάβουμε μέτρα για τον περιορισμό της πώλησης ιθαγένειας — τα λεγόμενα χρυσά διαβατήρια — που επιτρέπουν στους πλούσιους Ρώσους που συνδέονται με τη ρωσική κυβέρνηση να γίνουν πολίτες των χωρών μας και να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά μας συστήματα» σημειώνει η κοινή δήλωση.

Επίσης, αναφέρει ότι «την ερχόμενη εβδομάδα θα συγκροτηθεί μια διατλαντική ειδική ομάδα που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των οικονομικών κυρώσεων εντοπίζοντας και δεσμεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία των υπό κυρώσεις ατόμων και εταιρειών που υπάρχουν στις δικαιοδοσίες μας».

«Ως μέρος αυτής της προσπάθειας, δεσμευόμαστε να επιβάλλουμε κυρώσεις και άλλα οικονομικά μέτρα σε πρόσθετους Ρώσους αξιωματούχους και την ελίτ κοντά στη ρωσική κυβέρνηση, καθώς και στις οικογένειές τους και στους φορείς να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν στις δικαιοδοσίες μας» επισημαίνεται.

«Θα δεσμεύσουμε επίσης άλλες κυβερνήσεις και θα εργαστούμε για να εντοπίσουμε και να διακόψουμε τη διακίνηση παράνομων κερδών και να αρνηθούμε σε αυτά τα άτομα τη δυνατότητα να κρύβουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε δικαιοδοσίες σε όλον τον κόσμο» επισημαίνουν οι ηγέτες.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για ενίσχυση ή συντονισμό ενάντια στην παραπληροφόρηση και άλλες μορφές υβριδικού πολέμου.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του ουκρανικού λαού σε αυτήν τη σκοτεινή ώρα. Ακόμη και πέρα από τα μέτρα που ανακοινώνουμε σήμερα, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε περαιτέρω μέτρα για να λογοδοτήσει η Ρωσία για την επίθεσή της στην Ουκρανία» καταλήγει η κοινή δήλωση.

