Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει… αναταράξεις και στο χώρο του αθλητισμού.

Η FIFA σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους Ρώσους, λαμβάνοντας μια απόφαση-βόμβα. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παίρνει δραστικά μέτρα έναντι των Ρώσων, ως απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρουν διάφορα Μέσα στο εξωτερικό, η FIFA αποφάσισε να απαγορεύσει τον εθνικό ύμνο και τη σημαία της Ρωσίας από τους της διεθνείς της αγώνες.

Η αθλητική κοινότητα γυρνάει την πλάτη στη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πουτίν λόγω των όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία. Οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα είναι ραγδαίες, με τις Πολωνία, Σουηδία και Τσεχία να έχουν ήδη δηλώσει πως δεν πρόκειται να αγωνιστούν κόντρα στη Ρωσία.

Θυμίζουμε, πως η UEFA έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγή έδρας του τελικού του Champions League, με το μεγάλο ματς να μεταφέρεται στο Παρίσι από την Αγία Πετρούπολη.

#BREAKING Russian military gains in Ukraine will not be recognised: G7 pic.twitter.com/lr2OLiLbCV

— AFP News Agency (@AFP) February 27, 2022