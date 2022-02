Πόλεμος στην Ουκρανία: 15 δισ. την ημέρα το κόστος της εισβολής για τη Ρωσία

Μαίνεται ο εφιάλτης στην Ουκρανία. Για τρίτη ημέρα, συνεχίζονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στον στρατό της χώρας και τις ρωσικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει και διευρύνουν την επίθεσή τους προς όλες τις κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσιεύουν οι New York Times, οι Ρώσοι έχουν καταφέρει να πάρουν τον έλεγχο κάποιων περιοχών και οι κύριες δυνάμεις τους βρίσκονται πολύ κοντά στο Κίεβο, όπου η πολιορκία συνεχίζεται.

Εκτός από την Κριμαία και τις ουκρανικές περιοχές στα ανατολικά (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ), φαίνεται να έχουν προωθηθεί βορείως των περιοχών της ουκρανικής πρωτεύουσας, του Τσερνίχιβ και του Χάρκοβου.

Επίσης, έχουν εισέλθει και στα δυτικά προάστια του Κιέβου, αλλά δυσκολεύονται, να περάσουν προς την ανατολική πλευρά.

Το μεγάλο ερώτημα είναι μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Όπως υποστηρίζουν πηγές των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών ο πόλεμος δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο του Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω της «υπερβολικής αυτοπεποίθησης» του Κρεμλίνου, του κακού τακτικού σχεδιασμού και του «σοκ» από τη σθεναρή αντίσταση που προβάλλουν οι γενναίοι Ουκρανοί.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας κάνει λόγο για 2.800 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες και απώλειες των αντιπάλων σε άρματα μάχης (80), τεθωρακισμένα οχήματα (516), αεροπλάνα (10) και ελικόπτερα (7).

Από την μεριά του, ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, υποστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ, αναφέρει ότι από την έναρξη της επίθεσης της Μόσχας, ο στρατός της χώρας του έχει πλήξει 821 ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 87 άρματα μάχης και άλλους στόχους.

Οι κάτοικοι του Κιέβου προετοιμάζονται για ακόμη ένα δύσκολο βράδυ στα καταφύγια, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν την πρωτεύουσα και οι αψιμαχίες στα περίχωρα συνεχίζονται.

Ωστόσο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, η Ρωσία φαίνεται να χάνει τη δυναμική της.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, Ρίχο Τέρας, ισχυρίζεται ότι η εισβολή δεν μπορεί να προχωρήσει επειδή η Ρωσία θα ξεμείνει γρήγορα από όπλα και χρήματα και σύντομα θα πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός. Αρκεί το Κιέβο να μην «πέσει» για 10 ημέρες.

Μάλιστα, ο Τέρας υποστήριξε ότι ο πόλεμος κοστίζει στη Ρωσία περίπου 15 δισεκατομμύρια λίρες την ημέρα και ότι οι πύραυλοι που διαθέτει χρησιμοποιούνται με φειδώ, καθώς είναι για τρεις έως τέσσερις ημέρες το πολύ.

«Το σχέδιο του Πούτιν στηρίζεται στον πανικό της Ουκρανίας, στην εκτόξευση πυραύλων σε «τυχαία» κτήρια για να «εκφοβιστούν» οι Ουκρανοί, στην πρόκληση μαζικών λιποταξιών, στην παράδοση των όπλων και στη φυγή του Ζελένσκι από τη χώρα», σημείωσε ο ίδιος και αποκάλυψε ότι οι Ρώσοι βρίσκονταν κοντά στο Κίεβο από τις 18 Φεβρουαρίου. «Σχεδίαζαν να καταλάβουν γρήγορα την πρωτεύουσα και να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς μαριονέτας».

4/7 If Ukraine manages to hold the Russians off for 10 days, then the Russians will have to enter negotiations. Because they have no money, weapons, or resources. Nevertheless, they are indifferent about the sanctions.

— Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022