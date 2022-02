Medical staff work in the intensive care ward for COVID-19 patients in Thoracic Diseases Hospital of Athens in Greece on November 17, 2021. / Το ιατρικό προσωπικό εργάζεται στην Α' Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για τη νόσο του κορονοϊού (COVID-19) στο Νοσοκομείο Θωρακικών Νοσημάτων Σωτηρία της Αθήνας στην Ελλάδα στις 17 Νοεμβρίου 2021.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κοροναϊό (COVID19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και καταγραφεί μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2022 (ώρα 15:00). Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 15.829, εκ των οποίων 33 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.369.396 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 49.6% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 286 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.163 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Ημερήσια εξέλιξη της πανδημίας: Η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι η ακόλουθη (η γραμμή παριστάνει την συνολική, αθροιστική κατανομή των κρουσμάτων). Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 65, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 25.603 θάνατοι. Το 95.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 454 (65.0% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 87.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 330 (72.69%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 124 (27.31%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.241 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 333 (ημερήσια μεταβολή -10.48%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 347 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη). Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 9.845.073 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 54.726.007 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 307.412 δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 23 Φεβρουαρίου 2022, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 87.621.122 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 5.312.993 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο. Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 176 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 29.237 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 3.605 θετικά (12,33%). Γεωγραφική διασπορά: Ο χάρτης αποτυπώνει τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων COVID-19 (από την αρχή της επιδημίας) ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του ασθενούς, ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου ("εισαγόμενα") όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.