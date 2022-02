Άμστερνταμ: Έληξε η ομηρία – Συνελήφθη ο ένοπλος

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε απόψε ότι έλαβε τέλος η ομηρία σε κατάστημα της Apple στο Άμστερνταμ, όπου ένας ένοπλος κρατούσε επί πολλές ώρες ομήρους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι αρκετά άτομα είχαν βγει από το κατάστημα, που βρίσκεται σε κεντρική πλατεία της πόλης. Από νωρίς το απόγευμα, αστυνομικοί είχαν εκκενώσει την πλατεία που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του εμπορικού κέντρου του Άμστερνταμ και είχαν ζητήσει από τους περίοικους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μη βγουν προσπαθώντας να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρινόταν ένας άνδρας με παντελόνι παραλλαγής και μαύρη κουκούλα να απειλεί με όπλο υπάλληλο του καταστήματος.

Στο Άμστερνταμ, τη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας, καταγράφηκαν τέσσερις ένοπλες ληστείες σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας το 2021, υποχρεώνοντας τις εταιρείες να μειώσουν τον αριθμό των συσκευών που διατηρούν στα καταστήματα για να περιορίσουν τις απώλειες σε ανάλογες επιθέσεις. Ωστόσο, καμία από τις προηγούμενες 4 ληστείες δεν σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Update Amsterdam police: «We still have an active hostage situation in the Apple Store and will not share information about the current situation for the safety of those involved. Please do not publish or stream images.» #AppleStore #Amsterdam #hostage https://t.co/0c5WWZORHT

Από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, αστυνομικοί εκκένωσαν την πλατεία που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του εμπορικού κέντρου του Άμστερνταμ και ζήτησαν από τους περιοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μη βγουν προσπαθώντας να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ένας άνδρας με παντελόνι παραλλαγής και μαύρη κουκούλα να απειλεί με όπλο υπάλληλο του καταστήματος.

Στο Άμστερνταμ, τη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας, καταγράφηκαν τέσσερις ένοπλες ληστείες σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας το 2021, υποχρεώνοντας τις εταιρείες να μειώσουν τον αριθμό των συσκευών που διατηρούν στα καταστήματα για να περιορίσουν τις απώλειες σε ανάλογες επιθέσεις. Ωστόσο, καμία από τις προηγούμενες ληστείες δεν σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Χαρακτηριστική είναι μία ανάρτηση που δείχνει τον ένοπλο να κάθεται απέναντι από τον όμηρο, του οποίου τα χέρια φαίνεται να είναι δεμένα πισθάγκωνα, ενώ δίπλα του υπάρχει ένα όπλο.

Μάλιστα, ο χρήστης που «ανέβασε» τη συγκεκριμένη φωτογραφία, σχολιάζει «τι γυρεύει το όπλο δίπλα στον όμηρο;», ενώ κάποιοι έχουν αρχίσει να διατυπώνουν ακόμα και υποψίες περί «συνεργασίας» μεταξύ ομήρου και ενόπλου, ακριβώς λόγω της συγκεκριμένης φωτογραφίας:

Σύμφωνα με βίντεο που ανέβασαν μέσα ενημέρωσης, η DSI, μονάδα ειδικών δυνάμεων της ολλανδικής αστυνομίας, έφτασε στο σημείο για να απελευθερώσει ομήρους και να συλλάβει τον ένοπλο.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης ζητά δύο εκατ. ευρώ σε bitcoin, ειδάλλως απειλεί ότι θα ανατινάξει το κατάστημα.

Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι πυροβολήθηκε ο δράστης.

BREAKING: SUSPECT #LEIDSEPLEIN SEEMS TO HAVE BEEN SHOT – UNCONFIRMED #amsterdam #hostage https://t.co/9DMao0iPji

Έληξε η ομηρία, με τη σύλληψη του δράστη. Όπως αναφέρεται, ο ένοπλος προσπάθησε να δραπετεύσει και χτυπήθηκε από αυτοκίνητο της αστυνομίας.

Οι αρχές τον συνέλαβαν και εξετάζουν με τη χρήση ειδικού ρομπότ το ενδεχόμενο να έχει πάνω του εκρηκτικά.

The hostage taker has left the store with his last hostage, was run down a police car, and is being taken into custody using a robot in case he has explosives.

So it seems this long Apple store hostage crisis will have a happy ending with no casualties #Amsterdam https://t.co/PW38haNl8K

— 👨‍🚀 Rick Hunter 🚀 (@CarlMarsalis) February 22, 2022