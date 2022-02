Ουκρανικός στρατός: Και δεύτερος στρατιώτης νεκρός στην ανατολική Ουκρανία

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πριν από λίγο ότι σκοτώθηκε και δεύτερος στρατιώτης στην ανατολική Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχε ανακοινώσει τον πρώτο θάνατο στρατιώτη, σε βομβαρδισμούς από φιλορώσους αυτονομιστές το πρωί στην περιοχή, όπου η κλιμάκωση της βίας αυτή την εβδομάδα προκαλεί ανησυχίες ότι μπορεί να οδηγήσει στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης από την πλευρά της Ρωσίας.

«Κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού, ένας Ουκρανός στρατιώτης τραυματίσθηκε θανάσιμα από θραύσμα οβίδας», επιβεβαίωσε η στρατιωτική διοίκηση στην ανατολική Ουκρανία.

Επιπλέον, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι μισθοφόροι έχουν φθάσει στην υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών ανατολική Ουκρανία για να πραγματοποιήσουν προβοκάτσιες με τη συνεργασία των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

«Ο στόχος αυτών των προκλήσεων θα είναι φυσικά να κατηγορηθεί η Ουκρανία για περαιτέρω κλιμάκωση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι σχεδιάζει προβοκάτσιες με στόχο να υπάρξουν απώλειες αμάχων στην ανατολική Ουκρανία ώστε να αποκτήσει η Μόσχα μια αφορμή για να επιτεθεί.

#BREAKING Ukraine army says second soldier killed in separatist east pic.twitter.com/nuUfxVBbqo

— AFP News Agency (@AFP) February 19, 2022