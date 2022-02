Smoke rises from the Italian-flagged Euroferry Olympia, which sailed from Greece to Italy early on Friday and caught fire, off the coast of Corfu, Greece, February 19, 2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του φλεγόμενου πλοίου, το οποίο καίγεται για περισσότερες από 40 ώρες στα ανοιχτά της Κέρκυρας. Όλα αυτά βέβαια, τη στιγμή που η αγωνία για τους 12 αγνοούμενους έχει χτυπήσει κόκκινο. Ειδικός ερευνητής που μίλησε στον ΣΚΑΙ, επιχειρεί να «ρίξει φως» σε σημαντικές πτυχές γύρω από το συμβάν. 86.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για το 2022 – Ποιους αφορούν Με αφορμή την καταγγελία διασωθέντων, συγγενών αγνοουμένων αλλά οδηγών φορτηγών ότι οδηγοί παράτυπα κοιμόντουσαν μέσα σε αυτά, εξηγεί πως σε κάθε φορτηγό υπάρχουν δύο οδηγοί και το εισιτήριο είναι για έναν: άρα ο δεύτερος κατά κανόνα μένει μέσα στο όχημα. Την ίδια ώρα, ζωτικής σημασίας στοιχείο είναι ότι όταν ένα πλοίο φτάνει σε λιμάνι, το σύστημα πυρανίχνευσης κλείνει και μετά ή ξεχνούν να το ανοίξουν ή δεν το ανοίγουν γιατί υπάρχουν οδηγοί στα γκαράζ που μπορεί να καπνίζουν κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Μπορεί να είναι ζωντανοί οι αγνοούμενοι Σε κάθε περίπτωση «αχτίδα αισιοδοξίας» δίνει η εκτίμηση του ειδικού πως μπορούν να βρεθούν ζωντανοί οι αγνοούμενοι αν βρίσκονται στα υπόγεια γκαράζ, υπάρχει αερισμός και καλή μόνωση για να μην περνάει ο καπνός από τη φωτιά. Ελλιπή εγχειρίδια στον τελευταίο έλεγχο Σημαντικό στοιχείο για την διερεύνηση της υπόθεσης αποτελούν τα ευρήματα που προκύπτουν από τον τελευταίο έλεγχο που έγινε στο πλοίο στις 16 Φεβρουαρίου καθώς όπως φαίνεται τα εγχειρίδια του για την πυρασφάλεια ήταν ελλιπή. Παράλληλα, υπήρχαν ελλείψεις στην καθαριότητα και στις συνθήκες υγιεινής, στις εγκαταστάσεις αναψυχής, τροφοδοσίας και τραπεζαρίας Τέλος, στους χώρους εργασίας δεν λειτουργούσε ο εξαερισμός, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Σημειώνεται πως η εταιρεία του πλοίου Grimaldi Lines ανέφερε πως σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουν η φωτιά ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο τρίτο κατάστημα και επισημαίνουν πως το πλοίο είχε δυνατότητα να φιλοξενήσει υπερδιπλάσιο κόσμο σε σχέση με τους επιβάτες που μετέφερε. Παράλληλα, υποστηρίζουν πως δεν υπήρχε κανείς στο γκαράζ καθώς αποτελεί πολιτική της εταιρείας να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Γιατί αργούν να μπουν στις ράγες τα τρένα – Οι ισχυρές συμμαχίες για έξι έργα Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share