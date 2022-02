Το τρομερό επίτευγμα του Σα στην Premier League

Συνέχεια στις τρομερές εμφανίσεις που κάνει στον κόσμο της Premier League έδωσε χθες το απόγευμα στο Λονδίνο ο Ζοσέ Σα. Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας της Γουλβς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη μεγάλη νίκη της ομάδας του με 2-0 απέναντι στην Τότεναμ, καθώς πραγματοποίησε έξι επεμβάσεις, με τις οποίες έδωσε στους «λύκους» ένα πάρα πολύ σημαντικό «τρίποντο».

Παράλληλα, ο Σα κατάφερε να γράψει το 9ο του clean sheet μέσα στη σεζόν στην Premier League, μένοντας πλέον πίσω μόνο από τους Έμερσον, Άλισον και Ράμσντεϊλ. Ωστόσο, κανένας τερματοφύλακας του αγγλικού πρωταθλήματος δεν έχει περισσότερα εκτός έδρας clean sheet.

Συγκεκριμένα, ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έφτασε το Νο.6 με το χθεσινό του clean sheet στο Λονδίνο και ανέβηκε στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας! Εκπληκτικός Ζοσέ Σα!

No goalkeeper has kept more clean sheets away from home in the Premier League this season than José Sá (6).

The last two have come at Old Trafford and the Tottenham Hotspur stadium. 👏 pic.twitter.com/ZaOmB33hEf

