Όλα τα βραβεία της FIFA – Η δικαίωση του «Λέβα», η «ζωγραφιά» του Λαμέλα και η κυριαρχία της Τσέλσι (pics, vids)

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κέρδισε από την FIFA το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της σεζόν! Ο Πολωνός επιθετικος της Μπάγερν άφησε πίσω του, τους Λιονέλ Μέσι και Μο Σαλάχ και όπως αναμενόταν, πήρε το βραβείο The Best, εξαργυρώνοντας έτσι τη μυθική χρονιά που έκανε!

Robert Lewandowski wins #TheBest FIFA Men’s Player of the Year 2021 🔥

🌎🇵🇱 Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest ! pic.twitter.com/21hfIDR3rI

🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski !

Ο Έρικ Λαμέλα, ήταν αυτός που κέρδισε το βραβείο Puskas για το ωραιότερο γκολ της χρονιάς. Ο Αργεντινός είχε σκοράρει ένα «τρελό» γκολ με «ραμπόνα» στο περσινό ντέρμπι με την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς» και όπως αναμενόταν, πήρε… σπίτι του το βραβείο.

Από την άλλη, τη δικιά της… πινελιά άφησε στα βραβεία της FIFA η Τσέλσι που κατέκτησε συνολικά τρία ατομικά βραβεία. Του καλύτερου τερματοφύλακα, που πήγε στα χέρια του Εντουάρντ Μεντί, του καλύτερου προπονητή στους άνδρες, που πήγε στον Τόμας Τούχελ, όπως και αυτό των γυναικών που κατάκτησε η Έμα Χέις.

🏆 Goalkeeper of the Year

🏆 Women’s Coach of the Year

🏆 Men’s Coach of the Year

Chelsea are dominating #TheBest awards so far 🔵 pic.twitter.com/yaqwUNXBqC

