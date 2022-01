A nurse prepares booster shots of the coronavirus disease (COVID-19) vaccine in a vaccination centre in Berlin, Germany, January 1, 2022. REUTERS/Michele Tantussi

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε στις 31 Ιανουαρίου ότι εντόπισε το πρώτο κρούσμα Flurona, ένα σπάνιο μείγμα του ιού της γρίπης και του ιού του κοροναϊού. Ο συνδυασμός αυτός εντοπίστηκε σε μία έγκυο γυναίκα που εισήχθη στο νοσοκομείο και είναι ανεμβολίαστη. Μιλώντας στο τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Hamodia, ο καθηγητής Arnon Vizhnitser, διευθυντής του Γυναικολογικού Τμήματος του νοσοκομείου Beilinson, δήλωσε: «Διαγνώστηκε με γρίπη και κοροναϊό αμέσως μόλις έφτασε. Η εστίαση πλήρωσε τον λογαριασμό Εξετάζεται εάν ο συνδυασμός των δύο λοιμώξεων μπορεί να προκαλέσει μια πιο σοβαρή ασθένεια «Και οι δύο εξετάσεις βγήκαν θετικές, ακόμη και μετά τον επανέλεγχο που κάναμε», ενώ πρόσθεσε: «Η ασθένεια είναι η ίδια ασθένεια – Πρόκειται για δύο ιούς που προκαλούν δυσκολία στην αναπνοή, καθώς και οι δύο προσβάλλουν την ανώτερη αναπνευστική οδό». Σύμφωνα με τον καθηγητή Vizhnitser, η γυναίκα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο την Πέμπτη. Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας εκτιμάται ότι μελετά τα αποτελέσματα για να καταλάβει αν ο συνδυασμός των δύο λοιμώξεων ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσει μια πιο σοβαρή ασθένεια. Υπάρχει μόνο ένα κρούσμα; Ενώ η γυναίκα θεωρείται ότι είναι το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα της διπλής λοίμωξης, οι ισραηλινοί ειδικοί σε θέματα υγείας πιστεύουν ότι υπάρχουν και άλλοι με την ίδια πάθηση που δεν έχουν ακόμη διαγνωστεί. Ο καθηγητής Viznitser δήλωσε: «Πέρυσι, δεν είχαμε παρατηρήσει κρούσματα γρίπης μεταξύ εγκύων ή γυναικών που γεννούσαν. Σήμερα, βλέπουμε κρούσματα τόσο του κοροναϊού όσο και της γρίπης που αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Βλέπουμε όλο και περισσότερες έγκυες γυναίκες με γρίπη. Είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση η φροντίδα μιας γυναίκας που έρχεται με πυρετό στον τοκετό. Ζυράννα Ζατέλη στο Βήμα – «Γράφτηκα πολύ προκειμένου να γράψω»