Οι Pfizer και BioNTech ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι ζήτησαν από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ να εγκρίνουν την επείγουσα χρήση του εμβολίου τους κατά της Covid-19 σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.

Το εμβόλιο θα μπορούσε να λάβει το πράσινο φως τον Νοέμβριο, δήλωσε ο συντονιστής του Λευκού Οίκου Τζέφρι Ζίεντς.

Η αίτηση προς την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έρχεται σε μια περίοδο αύξησης των κρουσμάτων σε παιδιά στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή της πανδημίας, δείχνουν στοιχεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

UPDATE: We and @BioNTech_Group officially submitted our request to @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx

— Pfizer Inc. (@pfizer) October 7, 2021