Μπακς – Μεγάλη ανησυχία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς έδωσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης το πρώτο τους φιλικό παιχνίδι για την preseason κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις, σε ένα ματς που διακόπηκε έπειτα από τρεις περιόδους λόγω συναγερμού για… φωτιά.

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ ξεκίνησαν τη σεζόν ανεπίσημα κόντρα στις Αρκούδες έχοντας πολλά προβλήματα, καθώς αγωνίστηκαν χωρίς έξι παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak δεν έπαιξε, καθώς στο injury report τα Ελάφια αναφέρουν ότι έχει ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο.

Ένα πρόβλημα που κουβαλά από τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας πριν από τέσσερις μήνες περίπου και που όπως φαίνεται δεν έχει ξεπεράσει, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στο ιατρικό τιμ του Μιλγουόκι αλλά και σε όλον τον οργανισμό.

Όπως αναφέρει ο Τζαμάλ Κόλιερ στο ESPN, ο έλληνας σούπερ σταρ πονάει ακόμη, παρά το γεγονός ότι ξεκουράστηκε αρκετές εβδομάδες και παράλληλα δούλεψε πάνω στο σώμα του και τον τραυματισμό του, και παραμένει άγνωστο το πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ του ΝΒΑ.

Για την ώρα οι Μπακς δεν παρέχουν καμία πληροφόρηση όσον αφορά το χρόνο επιστροφής του και θεωρείται δεδομένο πως, ακόμη και αν το ιατρικό επιτελείο ανάψει σύντομα το πράσινο φως, ο Greek Freak δε θα έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής στα πρώτα ματς της σεζόν.

Ο προβληματισμός και του Μάικ Μπουντενχόλζερ είναι μεγάλος σχετικά με τον Γιάννη, που έκανε υπερπροσπάθεια το περασμένο καλοκαίρι μετά τον τραυματισμό του.

Ο Αντετοκούνμπο έσφιξε τα δόντια και έπαιζε με ενέσεις και με ενοχλήσεις κόντρα και στους Χοκς, αλλά και στους τελικούς κόντρα στους Σανς, όπου έκανε μυθικές εμφανίσεις και οδήγησε τα Ελάφια στο δαχτυλίδι ύστερα από 50 ολόκληρα χρόνια.

Παρότι λοιπόν ο Αντετοκούνμπο είχε χρόνο αποθεραπείας και δούλεψε πάνω στο γόνατό του, φαίνεται να μην έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του, με τους Μπακς να είναι αναγκασμένοι να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ειδικά στο ξεκίνημα της regular season.

Το injury report των Μπακς:

It’s a busy injury report for the Bucks preseason opener.

Giannis – Out, left knee soreness

Middleton – Out, Bilateral hamstring soreness

Portis – Out, left hamstring strain

Ojeleye – Out, left calf strain

Hood – Out, right midfoot soreness

DiVincenzo – Out, left ankle

— Kane Pitman (@KanePitman) October 5, 2021