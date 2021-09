Στον Λεβαντόφσκι το «Χρυσό παπούτσι»

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κατέκτησε το «Χρυσό παπούτσι» για πρώτη φορά στην καριέρα του για την περσινή σεζόν της Bundesliga.

Ο Πολωνός επιθετικός με την κατάκτηση του βραβείου του έσπασε ένα ασύλληπτο ρεκόρ από την σεζόν 1971-1972, το οποίο κατείχε ο Γκέρντ Μίλερ που είχε σημειώσει 40 τέρματα σε μια χρονιά στο πρωτάθλημα.

Η βράβευση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πραγματοποιήθηκε σε τελετή που έλαβε χώρα σε αίθουσα της «Αλιάνζ Αρένα».

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παρέλαβε το Χρυσό παπούτσι και πραγματοποίησε τις εξής δηλώσεις: «Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος από αυτά που πετύχαμε μαζί ως ομάδα. Ευχαριστώ την οικογένεια μου, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου και ολόκληρη την Μπάγερν Μονάχου».

I would like to thank my family, team mates, coaches and the entire @FCBayern team🙏I am extremely proud of what we have achieved together as a team. Thank you! #GoldenShoe2021 pic.twitter.com/UzECuxSd03

— Robert Lewandowski (@lewy_official) September 21, 2021