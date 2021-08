Αλγερία – Πέντε νεκροί από τις πυρκαγιές – Στους 46 βαθμούς η θερμοκρασία

Η Αλγερία βρίσκεται σε πύρινο κλοιό. Περίπου 30 πυρκαγιές, οι οποίες υποβοηθήθηκαν από τον καύσωνα, ξέσπασαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο βόρειο τμήμα της χώρας, κυρίως στην Καβυλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και τις τοπικές δασικές αρχές.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, οι ομάδες πολιτικής προστασίας προσπαθούν να σβήσουν 31 πυρκαγιές σε 14 βιλάγιας (επαρχίες) στο βόρειο τμήμα της χώρας. Δέκα βρίσκονται σε εξέλιξη στην Τιζί Ουζού, μία από τις πιο πολυπληθείς πόλεις της Καβυλίας. Άλλες τέσσερις ξέσπασαν στη Τζιζέλ (ανατολικά).

Οι πόλεις Μπουΐρα, Σετίφ, Χενσέλα, Γκελμά. Μπετζάια, Μπορντ Μπου Αρερίτζ, Μπουρμεντές, Τιαρέτ, Μεντέα, Τεμπέσα, Μπλίντα και Σκίκντα πλήττονται επίσης από πυρκαγιές, ανέφερε στο Twitter η γενική διεύθυνση πολιτικής προστασίας.

Wildfires in Algeria today have left 5 people dead and hundreds more have been evacuated, firefighters are struggling to contain the blaze, houses have been damaged and farm animals have died.

It’s heartbreaking seeing my country burning. #PrayForAlgeria #AlgeriaIsBurning pic.twitter.com/P56qciYrMG

— Manel (@ITSMANELH) August 10, 2021