NBA: «Τρέλα» σε όλον τον κόσμο με το μπλοκ του Γιάννη

«Τρέλα» επικρατεί στο NBA και σε όλον τον μπασκετικό πλανήτη μετά την επική χθεσινή «τάπα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο έλληνας σούπερ σταρ κυνήγησε μέχρι τέλους τη φάση και χάρισε στο κοινό μια μυθική φάση, όταν σταμάτησε τον Έιτον με το μπλοκ της χρονιάς, την ώρα που ο σέντερ των Σανς ήταν έτοιμος να σκοράρει και να ισοφαρίσει σε 101-101 ένα λεπτό πριν από τη λήξη της αναμέτρησης.

Μια φάση που έκανε όλον τον κόσμο να «τρελαθεί», με τον επίσημο λογαριασμό του NBA να κοινοποιεί ένα βίντεο με τις αντιδράσεις των δημοσιογράφων από ξένα τηλεοπτικά δίκτυα που μετέδιδαν τον αγώνα.

🌎 The BLOCK heard around the WORLD! 🌏

Announcers all over the globe call @Giannis_An34’s game-saving rejection! #ThatsGame

Series tied 2-2.. #NBAFinals presented by YouTube TV Game 5 is Saturday at 9pm/et on ABC. pic.twitter.com/0f2cKdlVH5

— NBA (@NBA) July 16, 2021