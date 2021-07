Αέρας Χόλιγουντ φύσιξε σε Σπέτσες και Πόρτο Χέλι εδώ και λίγες μέρες, καθώς όπως παρουσιάζει το περιοδικό OK! που κυκλοφορεί με «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται στον Αργοσαρωνικό, εκεί όπου πραγματοποιούνται εδώ και λίγες μέρες τα γυρίσματα της ταινίας «Στα μαχαίρια, 2».

Ο Ντάνιελ Κρεγκ και η Κέιτ Χάντσον βρίσκονται από τις 28 Ιουνίου στον Αργοσαρωνικό, την ημέρα που ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού τους συνάντησε, ενώ την ίδια μέρα, ο σκηνοθέτης της ταινίας, Rian Johnson, ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία, όπου από πίσω διακρίνονταν το θαλασσινό τοπίο, γράφοντας:

«Και ξεκινάμε! Η πρώτη μέρα των γυρισμάτων του επόμενου μυστηρίου του Benoit Blanc. Ευχαριστούμε τον αγαπητό και υπομονετικό κόσμο εδώ στην Ελλάδα που μας άφησε να κάνουμε όλους αυτούς τους φόνους στις ειρηνικές τους παραλίες.»

Aaaaaaaand WE’RE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G

— Rian Johnson (@rianjohnson) June 28, 2021