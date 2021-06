Ταμείο Ανάκαμψης: Αντλήθηκαν 20 δισ. ευρώ από το ευρω-ομόλογο

Είκοσι δισεκατομμύρια ευρώ συγκεντρώθηκαν από την παρθενική έκδοση του ευρωπαϊκού ομολόγου δεκαετούς διάρκειας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Ιουνίου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έκδοση θεσμικών ομολόγων στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα θεσμική συναλλαγή ενιαίας δόσης και το μεγαλύτερο ποσό που έχει αντλήσει η ΕΕ στο πλαίσιο μίας και μόνο συναλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι οι Danske Bank και ABN Amro Bank είχαν δηλώσει ότι Ευρωπαϊκή Ενωση θα αντλούσε περίπου 10 δισ. ευρώ από την έκδοση του 10ετούς ομολόγου.

Το ομόλογο προσέλκυσε πολύ έντονο ενδιαφέρον από τους επενδυτές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, χάρη στο οποίο η Επιτροπή πέτυχε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, όπως και με τις επανειλημμένες επιτυχείς εκδόσεις στο πλαίσιο του προγράμματος SURE.

Today is a historic day: we have successfully conducted the 1st borrowing operation to support Europe’s recovery.

As a strong Union, we are raising money at the markets together and investing in a common recovery and in the future of Europe’s next generations.#NextGenerationEU

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) June 15, 2021