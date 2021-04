Barcelona Open : Επίδειξη δύναμης από τον Τσιτσιπά – Επικράτησε εύκολα με 2-0 του Μουνάρ

Εύκολο έργο είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο πρώτο του παιχνίδι για το Barcelona Open.

Ο έλληνας πρωταθλητής, μετά το θρίαμβό του στο Μόντε Κάρλο, επικράτησε εύκολα με 6-0, 6-2 του Χάουμε Μουνάρ και προκρίθηκε στους «16» του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Ντε Μινόρ – Μπούμπλικ.

Το παιχνίδι ήταν παράσταση για ένα ρόλο, με τον Τσιτσιπά να μην αφήνει κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του.

Με τρία μπρέικ και χαρακτηριστική άνεση, ο Στέφανος έφθασε στο 6-0 και στο 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Μουνάρ αντιστάθηκε περισσότερο, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν μαζί μέχρι το 2-2.

Ο Ισπανός είχε μπρέικ πόιντ για το 2-3, αλλά ο Τσιτσιπάς το έσωσε, έκανε εκείνος το 3-2 και με δικό του μπρέικ έφθασε στη συνέχεια στο 4-2.

Τα πράγματα είχαν πάρει πλέον το δρόμο τους, με τον Στέφανο να φθάνει στο 6-2 και με 2-0 να παίρνει την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Form and confidence! 👊

Three days removed from victory in Monte Carlo, @steftsitsipas d. Munar 6-0 6-2 in Barcelona 👏#BCNOpenBS pic.twitter.com/9LiSv9ICU3

— Tennis TV (@TennisTV) April 21, 2021