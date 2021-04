Όλα είναι έτοιμα για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον Πρίγκιπα Φίλιππο, καθώς έχουν διευθετηθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την κηδεία που θα τελεστεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σήμερα στις 3 το μεσημέρι, τοπική ώρα.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, και μόλις δύο μήνες πριν κλείσει τα εκατό του χρόνια. Ο Δούκας του Εδιμβούργου αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό αρκετά προβλήματα υγείας και είχε παραμείνει στο νοσοκομείο για 28 μέρες, μετά τη λοίμωξη και την επέμβαση καρδιάς στην οποία είχε υποβληθεί.

Το τελετουργικό λεπτό προς λεπτό

Στις 11 π.μ. (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας), το Πρώτο Τάγμα Γρεναδιέρων θα μεταφέρει το φέρετρο του Φιλίππου, καλυμμένο με τη σημαία του, ένα στεφάνι, το ναυτικό καπέλο και το σπαθί του, από το Ιδιωτικό Παρεκκλήσι, στον Πύργο του Ουίνδσορ στην Εσωτερική Αίθουσα του πύργου.

Στις 2 μ.μ. (16:00 ώρα Ελλάδας) θα αρχίσει το τελετουργικό και μέσα σε 15 λεπτά θα παραταχθούν στην αυλή του Πύργου στρατιωτικά αποσπάσματα από σώματα με τα οποία ο Φίλιππος είχε ειδικές στρατιωτικές σχέσεις, όπως το Βασιλικό Ναυτικό, οι Βασιλικοί Πεζοναύτες, η Φρουρά των Γρεναδιέρων, το Βασιλικό Σύνταγμα Τυφεκιοφόρων Γκούρκα, το Σώμα Υπηρεσιών Πληροφοριών και οι Χαϊλάντερς.

Το Ιππικό του Βασιλικού Οίκου και οι Πεζοί Φρουροί θα παραταχθούν στην περίμετρο της αυλής.

Από τις 2:20 μ.μ έως τις 2:27 μ.μ. (16:20-16:27 ώρα Ελλάδας), τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και της οικογένειας του Φιλίππου, που δεν θα συμμετάσχουν στην πομπή, θα αναχωρήσουν με αυτοκίνητα για το Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Στις 2:27 μ.μ. (16:27 ώρα Ελλάδας) ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα Land Rover, στο σχεδιασμό του οποίου βοήθησε ο Φίλιππος, θα εισέλθει στην αυλή.

Στις 2:38 μ.μ. (16:38 ώρα Ελλάδας) το φέρετρο θα μεταφερθεί από την Εσωτερική Αίθουσα.

Οι ορχήστρες στην αυλή θα σιωπήσουν στις 2:40 μ.μ. (16:40 ώρα Ελλάδας) και το φέρετρο θα εξέλθει από την Επίσημη Είσοδο ένα λεπτό αργότερα.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην πομπή, περιλαμβανομένων των τεσσάρων παιδιών του Φιλίππου –οι πρίγκιπες Κάρολος, Άντριου και Έντουαρντ και η πριγκίπισσα ‘Αννα, μαζί με τα εγγόνια Ουίλιαμ και Χάρι– θα αναχωρήσουν από Επίσημη Είσοδο πίσω από το φέρετρο, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω στο Land Rover.

Στις 2:44 (16:44 ώρα Ελλάδας) η βασίλισσα θα αναχωρήσει από την Είσοδο του Μονάρχη με το αυτοκίνητο που είναι γνωστό ως State Bentley. Θα ανακρουσθεί ο εθνικός ύμνος και το αυτοκίνητο θα φτάσει στο πίσω μέρος της πομπής.

Καθώς η πομπή και το αυτοκίνητο θα κατευθύνονται προς το παρεκκλήσι, τιμητικό άγημα θα πυροβολεί ανά λεπτό και θα ηχεί καμπάνα.

Η Bentley της βασίλισσας θα σταματήσει στο παρεκκλήσι, όπου θα την υποδεχθεί ο πρωθιερέας του Ουίνδσορ Ντέιβιντ Κόνερ, ο οποίος θα την συνοδεύσει στο κάθισμά της.

Το φέρετρο θα φθάσει στις 2:53 μ.μ. (16:53 ώρα Ελλάδας). Θέσεις στο Horseshoe Cloister θα έχουν πάρει οι σύμβουλοι άμυνας της Κοινοπολιτείας από τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και το Τρινιδάδ και Τομπάγκο.

Στα δυτικά σκαλιά θα παραταχθεί, αφού αφιππεύσει, ένα απόσπασμα του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου. Από τις γκάιντες του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού θα ηχήσει το «Still» μόλις το Land Rover σταματήσει στα σκαλιά. Άνδρες των Βασιλικών Πεζοναυτών θα σηκώσουν το φέρετρο ενώ οι γκάιντες θα παίζουν το «Side».

Στις 3 μ.μ. (17:00 ώρα Ελλάδας) θα τηρηθεί σε όλη τη χώρα ενός λεπτού σιγή. Την έναρξη, όπως και τη λήξη, θα σημάνει ένας πυροβολισμός από τον ανατολικό κήπο.

Στην κορυφή των σκαλοπατιών, το φέρετρο θα υποδεχθεί ο πρωθιερέας του Ουίνδσορ και ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, ο Τζάστιν Ουέλμπι. Καθώς οι θύρες του παρεκκλησιού θα κλείνουν, οι γκάιντες θα παίζουν το «Carry On».

Το φέρετρο θα τοποθετηθεί σε βάθρο στην κορυφή του κεντρικού κλίτους του ναού. Πάνω σε μαξιλάρια θα είναι τοποθετημένα τα «διάσημα» του Φιλίππου –κυρίως τα μετάλλια και τα παράσημα που του έχουν δοθεί, η στραταρχική ράβδος του και το έμβλημα της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας , μαζί με διάσημα από τη Δανία και την Ελλάδα.

Την κηδεία θα τελέσει ο πρωθιερέας του Ουίνδσορ. Το φέρετρο θα κατέβει στη συνέχεια στη Βασιλική Κρύπτη.

Ένας ταγματάρχης του Βασιλικού Συντάγματος της Σκωτίας θα παίξει με την γκάιντα έναν θρήνο. Θα ακολουθήσει το «Εγερτήριο» από τους σαλπιγκτές του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου. Οι σαλπιγκτές του Βασιλικού Σώματος Πεζοναυτών θα ανακρούσουν στη συνέχεια το «Action Stations», κάτι που είχε ζητήσει ο ίδιος ο Δούκας του Εδιμβούργου.

Ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι θα πει στη συνέχεια την ευχή, μετά την οποία θα ανακρουσθεί ο εθνικός ύμνος.

Η βασίλισσα και οι άλλοι πενθούντες θα αναχωρήσουν στη συνέχεια από το παρεκκλήσι.

Ποιοι θα παραστούν

Τα τριάντα άτομα που έχουν κληθεί στην τελετή θα φορούν μάσκες, ενώ θα τηρηθούν πλήρως οι υγειονομικοί κανόνες για τον κοροναϊό και οι αποστάσεις. Πέραν της βασίλισσας Ελισάβετ, στην τελετή θα παρευρεθούν:

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Κάρολος

Η δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα

Ο δούκας του Κέιμπριτζ, Γουίλιαμ

Η δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ

Ο δούκας του Σάσεξ, Χάρι

Ο δούκας της Υόρκης

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη

Edoardo Mapelli Mozzi

Η πριγκίπισσα Ευγενία

Τζακ Μπρούκσμπανκ

Ο κόμης του Ουέσεξ

Η κόμισσα της Ουέσεξ

Η λαίδη Λουίζα Ουίνδσορ

Ιάκωβος, υποκόμης του Σέβερν

Η πριγκίπισσα Αννα

Τίμοθι Λόρενς

Πίτερ Φίλιπς

Ζάρα Φίλιπς

Μάικ Τίντολ

Earl of Snowdon

Lady Σάρα Τσάτο

Ντάνιελ Τσάτο

Ο δούκας του Γκλάουτσεστερ

Ο Εδουάρδος του Κεντ

Η πριγκίπισσα Αλεξάντρα

Βερνάρδος του Μπάντεν

Ο δονάτος από τον Οίκο της Έσσης

Ο Φίλιππος του Χοενλόε‑Λάνγκενμπουργκ

The Countess Mountbatten of Burma

Πώς θα παραταχθούν οι υπόλοιποι παριστάμενοι

Τα δύο αδέρφια, Ουίλιαμ και Χάρι, που θα βρεθούν για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό και μετά το πλήγμα που επέφερε στη σχέση τους η συνέντευξη των Μέγκαν και Χάρι στην Όπρα Γουίνφρεϊ, θα χωριστούν από τον ξαδελφό τους Πίτερ Φίλιπς, καθώς περπατούν σε σειρά πίσω από το φέρετρο του παππού τους.

Η μοναχοκόρη της βασίλισσας, πριγκίπισσα Άννα, θα είναι παρούσα μαζί με τον δεύτερο σύζυγό της, αξιωματικό του Ναυτικού, Σερ Τίμοθι Λόρενς και τα δύο παιδιά της, την Σάρα Τιντάλ με τον σύζυγό της, Μάικ Τιντάλ και τον γιο της Πίτερ Φίλιπς.

Στην κηδεία και ο πρίγκιπας Άντριου χωρίς, όμως, την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον. Το ζευγάρι, αν και πήρε διαζύγιο το 1996, ζει μαζί στο Royal Lodge στα εδάφη του κάστρου του Ουίνδσορ.

Όμως, ο δούκας του Εδιμβούργου δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα την δούκισσα του Γιορκ μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε το 1992, αμέσως μετά τον χωρισμό της από τον Άντριου, όταν κυκλοφόρησαν στον βρετανικό Τύπο τόπλες φωτογραφίες της παρέα με Τεξανό επιχειρηματία από διακοπές στη Νότια Γαλλία.

Ο μικρότερος γιος της βασίλισσας, πρίγκιπας Εδουάρδος, θα παραβρεθεί μαζί με την σύζυγό του, Σόφι κόμισσα του Ουέσεξ και τα δύο παιδιά τους, την 17χρονη λαίδη Λουίζ και τον 13χρονο Τζέιμς, υποκόμη του Σέβερν.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα είναι παρών συνοδευόμενος από την Κέιτ Μίντλετον αλλά δεν θα είναι μαζί τους τα τρία παιδιά τους, τα οποία είναι πολύ μικρά για να καταλάβουν τι συμβαίνει και, όπως επισημαίνουν δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο, ο δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζ αποφεύγουν, όσο μπορούν, να εκθέτουν τα παιδιά τους στη δημοσιότητα.

Ο πρίγκιπας Χάρι πέταξε από τις ΗΠΑ, όπου ζει μόνιμα εδώ και ένα χρόνο με τη Μέγκαν και τον γιο τους Άρτσι, για να είναι παρών στην κηδεία του παππού του.

Ο ιδιαίτερος γραμματέας του πρίγκιπα Φίλιππου θα είναι ο μόνος «κοινός θνητός» στην κηδεία.