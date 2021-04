Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Τζένκινς – Συνεχίζει στην Τενερίφη

Ο Τσαρλς Τζένκινς αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του, με τον έμπειρο γκαρντ να μετακομίζει στην Ισπανία και την Τενερίφη μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Αμερικανός δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί τη φετινή χρονιά με τους ερυθρόλευκους και τελικά αποφασίστηκε από τις δύο πλευρές να μην συνεχίσουν μαζί και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στους 34 αγώνες που πήρε μέρος με τους Πειραιώτες στη Euroleague, έχει καταγράψει στη στατιστική του 2,9 πόντους και 1,2 ριμπάουντ μέσο όρο, δείχνοντας κακό πρόσωπο στο επιθετικό κομμάτι, σε σχέση με αυτά που μας είχε συνηθίσει.

Ο 32χρονος γκαρντ δεν δυσκολεύτηκε πάντως να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του καθώς η Τενερίφη τον προσέγγισε και θα ενισχύσει τις προσπάθειες της στο ισπανικό πρωτάθλημα, όχι όμως και στο BCL καθώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) April 10, 2021