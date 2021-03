Τζέιμς : «Ανυπομονώ να αποσυρθώ και να μην ξαναμιλήσω σε κανέναν»

Με… χτύπημα στο Twitter τοποθετήθηκε ο Μάικ Τζέιμς λίγο μετά την τιμωρία του από τον Δημήτρη Ιτούδη και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Το επεισόδιο που είχε ο Αμερικανός γκαρντ με τον Έλληνα προπονητή στην αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ με την Ούνιξ Καζάν το Σάββατο (27/3) έκανε τη ρωσική ομάδα να θέσει εκτός ομάδας των πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού για τα επόμενα παιχνίδια, δίχως να προσδιορίζεται πόσα θα είναι αυτά.

Αυτό φυσικά δεν άρεσε καθόλου στον 30χρονο, ο οποίος σε συζήτηση που είχε με τους ακόλουθους του στο Twitter για όασ συνέβησαν έγραψε: «Ανυπομονώ να αποσυρθώ αποσυρθώ και να μην ξαναμιλήσω σε κανέναν» και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Όμως, μέχρι τότε, συνεχίστε τις «χοντράδες»».

I can’t wait to retire and not talk to none of y’all anymore.

Me wifey and Zeus minding our business.

