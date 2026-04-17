Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς όταν έγινε γνωστό ότι το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για εμπορική κυκλοφορία, οι αγοραστές επανήλθαν δυναμικά στα τερματικά, οδηγώντας τον γενικό δείκτη πάνω από τις 2.300 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,50% στις 2.309,10 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.258,66 μονάδων (-0,72%) και 2.322,13 μονάδων (+2,07%). Ο τζίρος ανήλθε στα 365,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 53,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,4 εκατ. τεμάχια αξίας 23,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,69% στις 5.885,50 μονάδες, ενώ στο +1,07% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.854,23 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 3,81% στις 2.716,72 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός δείκτης κέρδισε 3,74%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 3,91%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν κέρδη 7,33%.

Ειρήνευση στον ορίζοντα, πάρτι στο ταμπλό

Όλα δείχνουν ότι ο Απρίλιος θα επιβεβαιώσει τη φήμη του ως ο ισχυρότερος εποχικά μήνας για το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities. Μετά από έναν ιδιαίτερα ευμετάβλητο Μάρτιο, ο οποίος έκλεισε με απώλειες 9,3% σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, το πρώτο μισό του Απριλίου οδήγησε σε ανάκτηση σχεδόν όλων των απωλειών.

Ωστόσο, καταγράφηκαν σημαντικές επιμέρους διαφοροποιήσεις, που αντανακλούν το ρίσκο της συγκυρίας, τα αποτελέσματα του 2025 και τις προσδοκίες για το 2026. Η αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης ενίσχυσε την επενδυτική εμπιστοσύνη, επιτρέποντας την επιστροφή στα θεμελιώδη μεγέθη και τη μείωση της έντασης των διακυμάνσεων. Η στάση αυτή μετά το πρώτο κύμα ανάκαμψης στις αρχές του μήνα δεν εκφράζεται ομοιόμορφα, επί του παρόντος η αγορά κινείται επιλεκτικά με βασική πυξίδα τα θεμελιώδη δεδομένα των εταιριών.

Παρά το γεγονός ότι έχει ανακοινωθεί περίπου το 45% των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, παρά κάποιες επιμέρους αποκλίσεις από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται στα 11,4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε σχέση με πέρυσι για το ίδιο δείγμα εταιρειών, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι στο σύνολο θα υπερβούν την περσινή επίδοση των 11,48 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας οριακά τα 12 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα μερίσματα μαζί με τα προμερίσματα του 2025 ανέρχονται στα 6,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό για τις εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που διατηρούνταν επί 18 χρόνια.

Παρά τις αβεβαιότητες του οικονομικού περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη και διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για τη φετινή χρήση, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Τεχνική εικόνα

Διαγραμματικά η τεχνική εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει αισθητή βελτίωση καθώς η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τους δύο κινητούς μέσους των 30 και 50 ημερών έχει επαναφέρει την αγορά σε βραχυπρόθεσμη ανοδική πορεία.

Στο διάστημα 16 Μαρτίου – 7 Απριλίου δοκιμάστηκαν στηρίξεις αυξημένου ειδικού βάρους (2000 μονάδες, κινητός μέσος 200 ημερών) που έθεσαν σε αμφισβήτηση ακόμα και την μακροπρόθεσμη ανοδική τάση αυξάνοντας παράλληλα την αδρεναλίνη της αγοράς. Η εικόνα έκτοτε έχει βελτιωθεί θεαματικά και προοδευτικά παρατηρείται μαζικότερη συμμετοχή τίτλων πέραν των βασικών δεικτοβαρών μετοχών.

Αν και η τάση δείχνει κάποια σημάδια κόπωσης πέριξ της βασικής αντίστασης των 2.280 – 2.300 μονάδων οι ταλαντωτές αφήνουν ακόμα σημαντικό περιθώριο ως τις υπερτιμημένες ζώνες τιμών καθώς κινούνται σε ουδέτερες περιοχές ένδειξη που επιτρέπει την διατήρηση της αισιοδοξίας για συνέχιση της ανοδικής κίνησης και την ερχόμενη εβδομάδα.

Συμπερασματικά τα τεχνικά δεδομένα υποστηρίζουν το σενάριο προσέγγισης των υψηλών του Φεβρουαρίου (2.400 μονάδες) ενδεχομένως με μια μικρή ενδιάμεση στάση η οποία μπορεί να ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκη.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Alpha Bank σημείωσε άλμα 5,56%, με τις Optima Bank, Eurobank και ΕΛΧΑ να ακολουθούν με κέρδη άνω του 45. Άνω του 3% ήταν η άνοδος σε Βιοχάλκο, Πειραιώς, Aegean και Cenergy, άνω του 2% σε Jumbo, Κύπρου και Εθνική και άνω του 1% σε Aktor και ΔΑΑ. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ και Τιτάν.

Στον αντίποδα, η Motor Oil έχασε 3,39%, με τη ΔΕΗ να ακολουθεί με =2,19%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Σαράντη και ΟΤΕ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Metlen, Helleniq Energy, Allwyn, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Λάμδα.

Πηγή: ot.gr