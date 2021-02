Βενγκέρ : «Ο Εμπαπέ θα μπορούσε να έρθει Άρσεναλ ως ελεύθερος»

O Κιλιάν Εμπαπέ «μεγαλούργησε» στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, πετυχαίνοντας χατ-τρικ. Αυτό ήταν το πέμπτο γκολ του στο Champions League και το 21ο σε σύνολο 29 παιχνιδιών. Ο Γάλλος επιθετικός δεν αποτελεί άδικα λοιπόν, τον διακαή πόθο πολλών ομάδων.

Μία από αυτές λοιπόν που θα μπορούσε να τον αποκτήσει δωρεάν, σύμφωνα με τον Αρσέν Βενγκέρ, ήταν η Αρσεναλ. Ο πρώην τεχνικός των κανονιέρηδων αποκάλυψε πως βρισκόταν μαζί με τον παίκτη της Παρί στο σπίτι του, όταν εκείνος αποφάσισε να μην ανανεώσει τότε με την Μονακό.

Μάλιστα θα μπορούσε να είχε πάει στο Λονδίνο ως ελεύθερος, ωστόσο η αγγλική ομάδα αποφάσισε να μην κινηθεί για την περίπτωση του.

Arsene Wenger has revealed that Kylian Mbappe could have signed for Arsenal on a free transfer and that he was at his house ready to do the deal 😲

