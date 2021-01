«Σαρώνει» ο εμβολιασμός

Ενώ έχει αρχίσει να χορηγείται η δεύτερη δόση του εμβολίου, μαθαίνω ότι στις 25 Ιανουαρίου αναμένονται με ειδική πτήση στην Ελλάδα άλλα 83.850 εμβόλια της Pfizer. Και αυτό θα είναι μόνον η αρχή αφού αναμένονται και 240.000 εμβόλια της Moderna, σε δύο δόσεις, ήτοι 115.000 τον Φεβρουάριο και 105.000 τον Μάρτιο.

Όπως με πληροφορεί ο Μάριος Θεμιστοκλέους, τον Φεβρουάριο αναμένονται συνολικά άλλα 330.000 εμβόλια της Pfizer. Αν λάβουμε υπόψη και τις εξαγγελίες που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι αναμένουμε μόλις λάβει την έγκριση και 4,5 εκατ. δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, τότε καταλαβαίνετε ότι έως την αρχή του καλοκαιριού θα έχει εμβολιασθεί ένα ικανοποιητικό τμήμα του ελληνικού λαού.

***

Άρχισαν και τα ραντεβού

Εκείνο που έχει σημασία και αυτό που ειπώθηκε στη χθεσινή σύσκεψη για τα εμβόλια είναι ότι αρχίζουν άμεσα τα ραντεβού για εμβολιασμό. Μαθαίνω μάλιστα ότι ήδη έχουν κλειστεί ραντεβού για 190.000 πολίτες. Αν ρωτάτε ποιοι είναι αυτοί, σας ενημερώνω ότι είναι υγειονομικοί για τη δεύτερη δόση, οι άνω των 85 συμπολίτες μας και θα αρχίσουν λίαν συντόμως και τα ραντεβού για τον γενικό πληθυσμό.

***

Το μικρό ποσοστό των αρνητών του εμβολίου

Αυτό που επίσης έχει σημασία είναι ότι έως τώρα το ποσοστό αρνητών του εμβολίου είναι ελάχιστο. Το 95% ανταποκρίθηκαν, μόνον το 5% που δικαιούνταν εμβολιασμό δεν προσήλθε. Και κάτι ακόμα. Έως τώρα υπήρξε, σύμφωνα με τα στοιχεία μικρή απώλεια της δόσης (είτε από λάθος είτε από κακό χειρισμό). Μόνον το 0,3% χάθηκε ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερος.

***

Η επέκταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη

Ορθάνοιχτο παράθυρο για την επέκταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη άφησε ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στη Βουλή. Αυτό που είπε συγκεκριμένα και σας το μεταφέρω είναι ότι η διεύρυνση των χωρικών υδάτων δεν θα περιοριστεί μόνο στο νότιο τμήμα αλλά θα συμπεριλάβει και το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης.

Με νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και αναμένεται να υπάρξει παρέμβαση και από τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τους αρχηγούς των κομμάτων ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι με τις προωθούμενες διατάξεις προκαλείται για πρώτη φορά από το 1947 «επέκταση του εθνικού χώρου κατά 10.079 τ. χλμ. και αν προσθέσουμε το κλείσιμο των κόλπων, η επέκταση υπερβαίνει τα 13.000 τ. χλμ. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι το σύνολο της χώρας είναι 135.0000 τ. χλμ. αντιλαμβάνεται το μέγεθος της έκτασης».

***

Ενδο-ελληνικός καβγάς στην Ευρωβουλή

Την αφορμή για την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ελληνίδων ευρωβουλευτών έδωσε η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ευρωβουλευτής του κόμματος του Μακρόν η οποία επιτέθηκε στους Έλληνες ευρωβουλευτές για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο εισηγείται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τι δεν είπε, ότι με αυτό θα γίνεται δυσμενής διάκριση για όσους έκαναν και για όσους δεν έκαναν το εμβόλιο. Ότι θα χωρίζει τις χώρες σε φτωχές (που δεν έχουν χρήματα για να αγοράσουν το εμβόλιο) και σε πλούσιες (που έχουν) και πολλά άλλα. Όταν ξαφνικά πήρε τον λόγο η Μαρία Σπυράκη…

***

Στην ευρωβουλευτή της ΝΔ καθόλου δεν άρεσε η λέξη «διάκριση» που χρησιμοποίησε η Ζαχαροπούλου λέγοντας ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν είναι διάκριση, αφού δεν είναι υποχρεωτικό, ούτε σε αυτό υπάρχει πρόθεση να χωρίζει τις χώρες σε φτωχές και σε πλούσιες. Αλλά όποιος το έχει μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα σε ασφαλείς προορισμούς.

Να σημειώσω ότι η ελληνογαλλίδα ευρωβουλευτής και διακεκριμένη γυναικολόγος Χρυσούλα Ζαχαροπούλου βρισκόταν το καλοκαίρι του 2019 δηλαδή Π.Κ. (προ κορωνοϊού) μαζί με τον σύζυγό της στην Κίμωλο, απολαμβάνοντας το μπάνιο της (και τον ήλιο) στην παραλία Μπονάτσα.

***

Η «ντροπαλή» υποστήριξη της πρότασης από την Κομισιόν

Πάντως να ξέρετε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πιστοποιητικό του εμβολιασμού, πρόταση την οποία είχε διατυπώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρόταση, η οποία αναμένεται να συζητηθεί Σύνοδο Κορυφής της προσεχούς Πέμπτης, η Κομισιόν πρόκειται να δείξει, σύμφωνα με το Politico.eu, μία «ντροπαλή υπεράσπιση της πρότασης». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ευρωπαίος αξιωματούχος σχολιάζοντας την ελληνική πρόταση για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού δήλωσε πως «η ιδέα είναι προσεκτικά διατυπωμένη και έχει γίνει αποδεκτή από την Κομισιόν». Όπως σημειώνει το politico.eu, το Παρίσι είναι μία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που διατηρούν επιφυλάξεις καθώς, όπως λέγεται, μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να είναι «κόκκινο πανί» για ορισμένους αντιεμβολιαστές.

***

Κικίλιας συνοδεύει Μολυβιάτη

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμανλή, Πέτρο Μολυβιάτη, τον οποίο είχε προτείνει και για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σήμερα ο Βασίλης Κικίλιας, συνόδευσε τον Πέτρο Μολυβιάτη, στο ΚΑΤ, όπου είχε ραντεβού για να εμβολιαστεί, στο πλαίσιο της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμών.

***

Ο Μητσοτάκης, ο Τόμσεν και το τσάι τρόικα

Αρχίζοντας τις επισκέψεις εργασίας στα υπουργεία μετά τον ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών και στο γραφείο του Μάκη Βορίδη, το ίδιο γραφείο που είχε όταν ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Και όπως ήταν αναμενόμενο δεν μπόρεσε να κρύψει τη… συγκίνησή του από τις αναμνήσεις των χρόνων που ήταν ο ίδιος υπουργός και τα όσα έκανε και έζησε στα ίδια γραφεία: «Πολλές οι αναμνήσεις σε αυτό το γραφείο» σχολίασε χαρακτηριστικά μόλις μπήκε ο πρωθυπουργός ενώ μιλώντας με τον Μάκη Βορίδη σχολίαζαν τι έχει αλλάξει στη διακόσμηση από 2013 που ήταν ο ίδιος υπουργός διοικητικής Μεταρρύθμισης: Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας την πόρτα που είναι το γραφείο των συσκέψεων είπε «δεν ξεχνώ εδώ που «πλακωνόμασταν» με τον Τόμσεν».

Ήταν τότε που η τρόικα είχε σκληρή γραμμή έναντι της χώρας μας με επικεφαλής τον Πολ Τόμσεν (τον «Mr Blue Eyes», όπως τον φώναζε μια τηλεπαρουσιάστρια). Ο κ. Μητσοτάκης, τότε είχε ανακαλύψει ένα τσάι που λεγόταν…Troika, το είχε σε φακελάκια στο γραφείο του στο υπουργείο και αυτό πρόσφερε στους έκπληκτους τροϊκανούς.

***

Ο Τσακαλώτος απαντά στον Πολάκη

«Δεν γονατίσαμε εμείς τη μεσαία τάξη», δηλώνει ο πρώην υπουργός Οικονομικών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος απαντώντας στην ουσία στις αναφορές του Παύλου Πολάκη. Ο κ. Τσακαλώτος, μιλώντας στο capital.gr, απορρίπτει τις μομφές ότι η νέα εσωκομματική τάση «ομπρέλα» όπου εντάχθηκε, προσπαθεί να βάλει «φρένο» στις επιδιώξεις της ηγεσίας. «Όχι» απαντά και στην ερώτηση για το εάν ισχύουν τα σενάρια που φέρουν την «ομπρέλα» να βολιδοσκοπεί ήδη πιθανούς διαδόχους του Αλέξη Τσίπρα, ανοίγοντας επί της ουσίας την κούρσα της διαδοχής.

***

Τα παράξενα αδέλφια του τένις

Ρωτήθηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή ο Άδωνις Γεωργιάδης εάν θεωρεί τον Ανδρέα Λοβέρδο «αδελφό» και αυτός δεν αρνήθηκε να απαντήσει. Αφού είπε ότι είναι «ωραίος τύπος», ότι «παίζουν μαζί τένις», υπενθύμισε ότι γνωρίζονται από το 2008 από τότε που ο Άδωνις ήταν στον Ορθόδοξο Συναγερμό (του Καρατζαφέρη) και ο Λοβέρδος στο ΠαΣοΚ. Αποκάλυψε ότι μπορεί να είναι καλοί φίλοι, αλλά συχνά έχουν αρπαχτεί για πολιτικά ζητήματα, αφού όπως είπε «εγώ είμαι δεξιός και ο Αντρέας κεντροαριστερός». Απέφυγε όμως να απαντήσει εάν τον θεωρεί ικανό ώστε να γίνει αρχηγός του ΚΙΝΑΛ, λέγοντας ότι τέτοια ζητήματα τα καθορίζουν εσωτερικά τα μέλη του ΚΙΝΑΛ και πρόσθεσε ότι με τον Λοβέρδο, αν και συχνά διαφωνούν του αρέσει να συζητεί μαζί του πολιτικά (και για το τένις, θα πρόσθεταν οι γνωρίζοντες).

***

Μήλα και Οσκαρ

Μόνο καλά λόγια μπορεί κανείς να εκφέρει για την κοινή δράση ανάμεσα στο Los Angeles Greek Film Festival και το UCLA Stavros Niarchos Foundation Center for the Study of Hellenic Culture προκειμένου η ταινία «Μήλα» του Χρήστου Νίκου (με executive producer την Κέιτ Μπλάνσετ) να οδηγηθεί στις υποψηφιότητες των Όσκαρ που θα δοθούν τον Απρίλιο (θυμίζω τα «Μήλα» είναι η εφετινή ελληνική πρόταση στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για το Οσκαρ Διεθνούς Ταινίας). Ετσι λοιπόν, την Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, μέσω των δύο οργανισμών, τα «Μήλα» θα προβληθούν διαδικτυακά σε ειδική πλατφόρμα. Οι χρήστες θα έχουν μπροστά τους 24 ώρες για να δουν ελεύθερα την ταινία αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η κίνηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα να την δουν και οι ψηφοφόροι της Αμερικανικής Ακαδημίας. Μάλιστα, στην ίδια πλατφόρμα θα διατίθεται και η «ταινία» Index του Νικόλα Κολοβού, που προσδοκά την είσοδό της στην πεντάδα υποψηφίων για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους. Ενωμένοι λοιπόν προχωράμε!