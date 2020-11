Ειρηναίος : Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του Πατριάρχη Σερβίας

Σε κλίμα συγκίνησης οι Σέρβοι κηδεύουν σήμερα τον Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίο, ο οποίος εκοιμήθη πλήρης ημερών, σε ηλικία 90 χρόνων έχοντας νοσήσει με κορωνοϊό.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε το πρωί στον ναό του Αγίου Σάββα ενώ το σκήνωμα τοποθετήθηκε σε κρύπτη εντός του ναού που κατασκευάστηκε ειδικά για την ταφή Σέρβων αρχιερέων. Ο Ειρηναίος θα είναι ο πρώτος Πατριάρχης που θα ταφεί στην κρύπτη του ναού του Αγίου Σάββα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πατριάρχης Σερβίας είχε χοροστατήσει στην κηδεία του Μητροπολίτη Μαυροβουνίου όπου χειλάδες πιστοί φιλούσαν το φέρετρο. Και οι δύο είχαν υποτιμήσει την απειλή της πανδημίας.

Mourners in Montenegro have kissed the body of a bishop in his open casket after he died from the coronavirus. pic.twitter.com/fooMSLDbEG

— DW News (@dwnews) November 2, 2020