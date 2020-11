61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης : Παντού «Digger»

Ολοκληρώθηκε σήμερα Δευτέρα το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο παρακολούθησαν online περισσότεροι από 80.000 θεατές και επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου. Και πάλι μέσω διαδικτύου όμως δόθηκαν και τα βραβεία της εφετινής διοργάνωσης στην οποία το «Digger», πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Τζώρτζη Γρηγοράκη φαίνεται να ξεχωρίζει με άνεση την ώρα που ο Αρης Σερβετάλης, πρωταγωνιστής στα «Μήλα» του Χρήστου Νίκου κέρδισε το βραβείο ερμηνείας.

Διακρίθηκε επίσης, μια ακόμη ελληνική ταινία, ο «Ράφτης» της Σόνια Λίζα Κέντερμαν. Το «Digger» πάντως απασχόλησε πολλές επιτροπές για πολλών ειδών βραβεία και όχι μόνο εκείνη του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος από την οποία απέσπασε τον Αργυρό Αλέξανδρο. Απασχολησε όμως και το κοινό. Ολα δείχνουν ότι το μελλον του νεαρού σκηνοθέτη υπόσχεται πολλά.

Τα βραβεία του 61ου ΦΚΘ:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Χρυσός Αλέξανδρος «Θόδωρος Αγγελόπουλος» (15.000 ευρώ): ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ / IDENTIFYING FEATURES της Φερνάντα Βαλαντές, Μεξικό – Ισπανία, 2020

Σκεπτικό: Σε έναν σκληρό κόσμο απογοητεύσεων, τραγωδίας και επιβίωσης, γεννιέται μια απρόσμενη φιλία. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε ιδιαιτέρως από τη σκηνοθετική προσέγγιση στην κινηματογραφική φόρμα, η οποία δεν παραμερίζει ποτέ τη φυσική ροή της ιστορίας, αλλά την ανυψώνει συνεχώς σε μια υψηλότερη και πιο βαθυστόχαστη στάση και πρόταση. Η κινηματογράφηση ξεκινά αργά και με τρόπο κλασικό, για να μετατραπεί στη συνέχεια σε οπτικό σκοτάδι, ή και σε κόλαση, όπως ακριβώς και η ιστορία που ξεδιπλώνεται. Η ταινία αποτελεί υπενθύμιση του απεριόριστου χώρου που μπορεί να καταλάβει η καλλιτεχνική έκφραση.

Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής – Αργυρός Αλέξανδρος (8.000 ευρώ): DIGGER του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα – Γαλλία, 2020

Σκεπτικό: Με έναν πολύ απλό και προσωπικό τρόπο, μέσα από μια ιστορία πατέρα-γιου, αυτή η περίτεχνη ταινία ρίχνεται με κινηματογραφική ορμή μέσα στα δάση και στη Φύση, για να «σκάψει» βαθιά σε μια αγροτική κοινότητα ανθρώπων που αλλάζει πρόσωπο. Η ιστορία ενός τόπου, αλλά συγχρόνως μια ιστορία οικουμενική.

Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερη Σκηνοθεσία – Χάλκινος Αλέξανδρος:

Άντερς Έλχολμ και Φρέντερικ Λους Χβιντ για την ταινία ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ / SHORTA, Δανία, 2020

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στην Τζοάνα Σκάνλαν για την ερμηνεία της στην ταινία ΜΕΤΑ THN ΑΓΑΠΗ / AFTER LOVE του Αλίμ Καν, Ηνωμένο Βασίλειο, 2020

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας στον Άρη Σερβετάλη για την ερμηνεία του στην ταινία ΜΗΛΑ / APPLES του Χρήστου Νίκου, Ελλάδα – Πολωνία – Σλοβενία, 2020

Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης στην ταινια Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ / NIGHT OF THE KINGS του Φιλίπ Λακότ, Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού – Καναδάς – Σενεγάλη, 2020

ΒΡΑΒΕΙΑ MEET THE NEIGHBORS

Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors συμμετέχουν δημιουργοί από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Χρυσός Αλέξανδρος Meet the Neighbors (5.000 ευρώ) κέρδισε η ταινία 200 MΕΤΡΑ / 200 METERS του Αμίν Ναϊφέ, Παλαιστίνη – Ιορδανία – Κατάρ – Ιταλία – Σουηδία, 2020

Το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής – Αργυρός Αλέξανδρος Meet the Neighbors (3.000 ευρώ), κέρδισε η ταινία ΟΤΑΝ ΚΟΠΑΣΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ / SHOULD THE WIND DROP της Νόρα Μαρτιροσιάν, Αρμενία – Γαλλία – Βέλγιο, 2020

Το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία – Χάλκινος Αλέξανδρος Meet the Neighbors κέρδισε ο Αμίν Ναϊφέ για την ταινία 200 MΕΤΡΑ / 200 METERS, Παλαιστίνη – Ιορδανία – Κατάρ – Ιταλία- Σουηδία, 2020

Το Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής Meet the Neighbors απονέμεται εξ ημισείας στις ταινίες ΔΙΝΗ / SPIRAL της Σεσίλια Φελμέρι, Ουγγαρία, 2020 και ΛΟΥΞΟΡ / LUXOR της Ζέινα Ντούρα, Αίγυπτος – Ηνωμένο Βασίλειο, 2020

ΒΡΑΒΕΙΟ « MERMAID AWARD »

ΗΜΕΡΕΣ / DAYS σε σκηνοθεσία Τσάι Μινγκ-Λιανγκ, Ταϊβάν, 2020

ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI (The International Federation of Film Critics)

Ξένη ταινία: ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΥΝΟΙ / SHORTA των Άντερς Έλχολμ και Φρέντερικ Λους Χβιντ, Δανία, 2020

Ελληνική ταινία: ΡΑΦΤΗΣ / TAILOR της Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Ελλάδα – Γερμανία – Βέλγιο, 2020

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»

ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ / GHOSTS της Άζρα Ντενίζ Οκιάι, Τουρκία – Γαλλία – Κατάρ, 2020

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής FIPRESCI:

ΡΑΦΤΗΣ / TAILOR της Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Ελλάδα – Γερμανία – Βέλγιο, 2020

Το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίθηκε στο Agora Lab – Works in Progress:

18, Σκηνοθεσία: Βασίλης Δούβλης, Παραγωγή: Παναγιώτης Κακαβιάς (Kfilms), Κατερίνα Μπεληγιάννη (Kabel), Ελλάδα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ



Πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη: Τζώρτζης Γρηγοράκης για την ταινία του DIGGER, Ελλάδα – Γαλλία, 2020

Best Location: Βασίλης Ντινόπουλο για την ταινία KALA AZAR της Τζάνις Ραφαηλίδου, Ολλανδία-Ελλάδα, 2020

ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

DIGGER του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα – Γαλλία, 2020

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR

ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ / GHOSTS της Άζρα Ντενίζ Οκιάι, Τουρκία – Γαλλία – Κατάρ, 2020

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: DIGGER του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα – Γαλλία, 2020



Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας: ΡΑΦΤΗΣ / TAILOR της Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Ελλάδα – Γερμανία – Βέλγιο, 2020

B ΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER

Για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού: DIGGER του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα – Γαλλία, 2020

Για ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου (πρεμιέρα): Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΗ / VASY’S ODYSSEY του Βασίλη Παπαθεοχάρη, Ισπανία, 2020

Για ταινία του διαγωνιστικού τμήματος Meet the Neighbors και του τμήματος Ματιές στα Βαλκάνια: DANIEL ’16 του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, Ελλάδα, 2020

Για ταινία του τμήματος Ανοιχτοί Ορίζοντες: ΓΛΥΚΕ ΜΟΥ ΜΑΤΑΔΟΡ / MY TENDER MATADOR του Ροδρίγο Σεπούλβεδα, Χιλή-Αργεντινή-Μεξικό, 2020