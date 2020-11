«Βροχή» έρχονται τα συγχαρητήρια από τους ηγέτες του κόσμου στον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις, για την εκλογική τους νίκη στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ακολουθούν κάποιες από τις αντιδράσεις:

Ελλάδα

Να συγχαρεί τον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του έσπευσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του στο twitter.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Τζο Μπάιντεν «υπήρξε πραγματικός φίλος της Ελλάδας», εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα ενδυναμωθούν.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden. Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger. 🇬🇷🇺🇸 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020

Συγχαρητήρια στον νικητή των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών Τζο Μπάιντεν απέστειλε το απόγευμα του Σαββάτου το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι θα εργαστεί με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για περαιτέρω ενίσχυση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον εκλεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν», αναφέρει σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε την εξαιρετική εταιρική σχέση Ελλάδος- ΗΠΑ και να ενισχύουμε τους ελληνοαμερικανικούς δεσμούς.»

We extend our warmest congratulations to US President-Elect @JoeBiden. We look forward to working together w/ the new US administration to keep on enhancing the excellent 🇬🇷🇺🇸partnership & further strengthen 🇪🇺🇺🇸 ties@USEmbassyAthens — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 7, 2020

Καναδάς

Ο Τζάστιν Τρουντό, ο οποίος συχνά είχε μπει στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις στο Twitter.

Please read my full statement on the result of the US presidential election: https://t.co/ouQ2U1vnnc — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

Βρετανία

Ο κατά πολλούς μιμητής του Τραμπ, Μπόρις Τζόνσον, απέστειλε τα συγχαρητήριά του στον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις.

Συγχαρητήρια έστειλε και ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your well-deserved win. London looks forward to working with you — it’s time to get back to building bridges, not walls. 🇺🇸 🇬🇧 pic.twitter.com/oZoCDvtT9v — Sadiq Khan (@SadiqKhan) November 7, 2020

Γαλλία

Άλλος ένας ηγέτης που είχε δεχθεί τα «πυρά» του Τραμπ είναι και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η αντίδρασή του στο Twitter ήταν αρκετά ψύχραιμη: «Οι Αμερικάνοι επέλεξαν τον πρόεδρό τους. Συγχαρητήρια Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις! Έχουμε πολλά να κάνουμε για να ξεπεράσουμε τις τωρινές προκλήσεις. Ας δουλέψουμε μαζί!».

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let’s work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

H δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, περιμένει ότι με την προεδρία Μπάιντεν οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Welcome back America! Congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris for their election! While we are about to celebrate the 5th anniversary of the Paris Agreement, this victory symbolizes our need to act together more than ever, in view of climate emergency. 🇺🇸#Election2020 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 7, 2020

Σκωτία

Congratulations from 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 to President-Elect Joe Biden and to history-making Vice President-Elect Kamala Harris 🇺🇸 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 7, 2020

Μάλτα

Congratulations upon his election as POTUS @JoeBiden – congrats also to @KamalaHarris as first woman vp in the US – so inspiring – RA — Robert Abela (@RobertAbela_MT) November 7, 2020

Γερμανία

Τα «θερμά συγχαρητήριά» της εξέφρασε πριν από λίγο στον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις για την νίκη τους στις εκλογές η Καγκελάριος ‘Αγγελα Μέρκελ και τόνισε την σημασία της διατλαντικής συνεργασίας στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των καιρών μας.

Σε ανακοίνωση της Καγκελαρίας αναφέρονται τα εξής:

«Θερμά συγχαρητήρια! Οι αμερικανοί πολίτες αποφάσισαν. Ο Τζο Μπάιντεν θα γίνει ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Του εύχομαι από καρδιάς τύχη και επιτυχία και συγχαίρω επίσης την Κάμαλα Χάρις, την πρώτη εκλεγμένη Αντιπρόεδρο της χώρας της.

Προσβλέπω στην μελλοντική συνεργασία με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Η διατλαντική μας φιλία είναι αναντικατάστατη, εάν θέλουμε να υπερβούμε τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της εποχής».

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Χάικο Μάας, έγραψε στο Twitter: «Είναι καλό που επιτέλους έχουμε ξεκάθαρους αριθμούς. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την επόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ. Θέλουμε να επενδύσουμε στη συνεργασία μας για μια νέα υπερατλαντική συμφωνία, ένα new deal».

Gut, dass es endlich klare Zahlen gibt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung. Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal. #Election2020 #Election2020results — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 7, 2020

Iσπανία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν με ένα τουίτ που του απηύθυνε απόψε.

«Ο Αμερικανικός λαός επέλεξε τον 46ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγχαρητήρια @JoeBiden και @KamalaHarris. Σας ευχόμαστε καλή τύχη και ό,τι καλύτερο. Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας», ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

The American people have chosen the 46th President of the United States. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. We wish you good luck and all the best. We are looking forward to cooperating with you to tackle the challenges ahead of us. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 7, 2020

Νορβηγία

On behalf of the Norwegian Government, I congratulate @JoeBiden on his election victory. The US is Norway’s most important ally and we work closely together in many areas. I look forward to developing our cooperation with the US under Mr Biden’s & @KamalaHarris leadership. — Erna Solberg (@erna_solberg) November 7, 2020

Πορτογαλία

Congratulations to President Elect @JoeBiden. We look forward to working with the new #USA Administration to reinforce transatlantic relations and cooperate on global issues, such as climate change, defense of democracy and international security. — António Costa (@antoniocostapm) November 7, 2020

Βέλγιο

Τα συγχαρητήριά του στον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο.

I would also like to congratulate @KamalaHarris for her historic election as first female Vice President. She will be an incredible example & important role model for young girls throughout the world, showing them girls and boys enjoy the same rights & opportunities. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) November 7, 2020

Ιρλανδία

I want to congratulate the new President Elect of the USA @JoeBiden Joe Biden has been a true friend of this nation throughout his life and I look forward to working with him in the years ahead. I also look forward to welcoming him back home when the circumstances allow! 🇮🇪 🇺🇸 — Micheál Martin (@MichealMartinTD) November 7, 2020

Μάνφρεντ Βέμπερ: Εξαιρετικά νέα από τις ΗΠΑ

Οι σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ χρειάζονται επανέναρξη αναφέρει ο επικεφαλής της Κ.Ο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά νέα από τις ΗΠΑ».

Συγκεκριμένα, ο Μάνφρεντ Βέμπερ σημειώνει:

Εξαιρετικά νέα από τις ΗΠΑ. Τώρα ανυπομονούμε για τα επίσημα αποτελέσματα και την εκλογική διαδικασία. Η διατλαντική σχέση χρειάζεται μια επανέναρξη».

Excellent news from the US. Now looking forward to the official results and election process. The transatlantic partnership needs a #EUUSrestart. #Elections2020 🇪🇺🇺🇸 @JoeBiden @KamalaHarris https://t.co/xhaxa9zI9k — Manfred Weber (@ManfredWeber) November 7, 2020

Ζιμπάμπουε

On behalf of all Zimbabweans, a huge congratulations to President Elect @JoeBiden on his election victory. Zimbabwe wishes you every successes in leading the American people. I look forward to working with you to increase cooperation between our two nations. — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) November 7, 2020