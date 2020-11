Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν κέρδισε την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research και μεγάλα τηλεπτικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τις προβολές του Edison Research και μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, περιλαμβανομένου του CNN και του NBC, ο Μπάιντεν θα εξασφαλίσει περισσότερους από τους 270 εκλέκτορες που χρειάζεται για να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επίσης όπως προβλέπει το CNN, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών θα γίνει ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπερνώντας τους 270 εκλέκτορες που χρειαζόταν για να κερδίσει.

Συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν κέρδισε και την Πενσυλβάνια, φτάνοντας στους 273 εκλέκτορες. Από την άλλη πλευρά ο Ντόλαντ Τραμπ, σύμφωνα πάλι με τα ΜΜΜ των ΗΠΑ, έμεινε στους 213 εκλέκτορες.

BREAKING: JOE BIDEN WINS

Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/BfoQPZaeZK #CNNElection pic.twitter.com/0RzqbA2nBn

— CNN International (@cnni) November 7, 2020