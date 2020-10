Ολυμπιακός : «Στηρίζουμε τις Εβδομάδες Δράσης»

Για να μπεις και να παραμείνεις στην ελιτ των ευρωπαϊκών ομάδων, δεν αρκεί να είσαι καλός μόνο στον αγωνιστικό τομέα… Μερικές εξωαγωνιστικές πράξεις, φτάνουν για να εδραιωθείς και να μπεις στο κλαμπ των μεγάλων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Σε μια τέτοια κίνηση προχώρησε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να στηρίζουν έμπρακτα τις Εβδομάδες Δράσης, More than football και ECA.

«Ο Ολυμπιακός στηρίζει περήφανα τις Εβδομάδες Δράσης #MoreThanFootball και την #ECA! Είμαστε μία ομάδα!», ανέφερε ο Ολυμπιακός στη σχετική ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ο Ολυμπιακός στηρίζει περήφανα τις Εβδομάδες Δράσης #MoreThanFootball και την #ECA! Είμαστε μία ομάδα! / #Olympiacos is #proud to support the @ECAEurope #MorethanFootball action weeks! We are one team. #WeAreMoreThanFootball! ⚽️🌎✊🏻 @EFDN_tweets @eumorethanagame#EFDN #Football pic.twitter.com/23s0UUgvrL

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) October 10, 2020