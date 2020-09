Ρωσικές προειδοποιήσεις σε Άγκυρα για Ναγκόρνο Καραμπάχ

Προειδοποίηση προς την Τουρκία, αποστέλλει η Ρωσία, διαμηνύοντας ότι τυχόν στρατιωτική ανάμιξη της Άγκυρας, στη σύγκρουση Αρμενίας- Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, θα οδηγήσει σε αντίστοιχη παρέμβαση της Μόσχας.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα: «Η κατάρριψη ενός αρμενικού μαχητικού SU-25 από τουρκικό F-16, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας, φέρεται να περιπλέκει την κατάσταση, καθώς η Μόσχα, με βάση τη Συνθήκη της Τασκένδης, είναι υποχρεωμένη να συνδράμει στρατιωτικά την Αρμενία».

Υπενθυμίζεται ότι η Αρμενία δημοσιοποίησε σήμερα σε κυβερνητικό ιστότοπο φωτογραφίες από τα συντρίμμια ενός πολεμικού αεροπλάνου SU-25, που -όπως αναφέρει, καταρρίφθηκε από τουρκικό F-16.

On Sep29,F-16 multifunctional fighter of the #Turkish Air Forces downed within the airspace of #Armenia in Vardenis region the SU-25 Fighter of Armenian Armed Forces which was carrying out combat tasks to repel attacks on military and civilian objects. #ArtsakhStrong #NKpeace pic.twitter.com/YHyIZO5Eb3

— Government of Armenia (@armgov) September 30, 2020