Κορωνοϊός – Βρετανία : Στο κόκκινο τα κρούσματα – Προς νέο lockdown

Η Βρετανία κατέγραψε 4.368 νέα κρούσματα COVID-19 σήμερα, σε σύγκριση με 3.899 χθες Κυριακή, έκανε γνωστό η κυβέρνηση στον ιστότοπό της.

Μάλιστα, ο σημερινός αριθμός κρουσμάτων αποτελεί ρεκόρ τεσσάρων μηνών.

Τα ημερήσια κρούσματα νέου κοροναϊού αυξήθηκαν ραγδαία τις τελευταίες εβδομάδες, φθάνοντας στα επίπεδα των αρχών Μάϊου, όταν η πανδημία άρχιζε να υποχωρεί στη Βρετανία.

Την Τρίτη, θα λάβει χώρα κρίσιμη συνάντηση του συμβουλίου COBRA, υπό τον Μπόρις Τζόνσον, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για lockdown σε εθνικό επίπεδο. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου θα εισηγηθεί το κλείσιμο της εστίασης (παμπ, μπαρ, εστιατόρια) από τις 10 το βράδυ.

Την ίδια ώρα, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Λάρι Κούντλοου, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τις ανησυχίες των χρηματαγορών, είπε σήμερα ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι η Βρετανία ενδέχεται να οδηγηθεί εκ νέου σε lockdown λόγω του νέου κοροναϊού.

«Πιστεύω πως υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες ότι η Βρετανία ενδέχεται να ξανακλείσει. Προέρχονται από το Λονδίνο, δεν μπορώ να τις εξακριβώσω, δεν είναι δουλειά μου, όμως διαβάζω τα δημοσιεύματα, όπως όλοι, και πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία», επισήμανε ο Κούντλοου μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση, ευτυχώς. Επανακτήσαμε τον έλεγχο του ιού, τόσο στα κρούσματα όσο και στους θανάτους. Όμως, πιστεύω πως ο κόσμος ανησυχεί για τη Βρετανία και ίσως για την υπόλοιπη Ευρώπη».

Εξάλλου, το χρηματιστήριο του Λονδίνου κατέγραψε πτώση σήμερα, που συνδέεται με τους φόβους για τον οικονομικό αντίκτυπο ενός δεύτερου κύματος Covid-19.

Ο δείκτης FTSE-100 κατέγραφε πτώση 3,38% λίγα λεπτά μετά το τέλος της συνεδρίασης που έκλεισε στις 5.804,29 μονάδες.

LONDON: stock market pounded for a -3% loss on the open #FTSE

— Keith McCullough (@KeithMcCullough) September 21, 2020