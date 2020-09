Κορωνοϊός – Βρετανία : «Επίθεση» στα ράφια των σούπερ μάρκετ υπό τον φόβο νέου lockdown

Στο άκουσμα ότι εξετάζεται ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής ενός δεύτερου εθνικού lockdown στη Βρετανία εξαιτίας της Covid-19 οι πολίτες έσπευσαν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα από τα σούπερ μάρκετ, με τις εικόνες από τα άδεια ράφια να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Οι ανησυχίες των πολιτών αυξήθηκαν μπροστά στο ενδεχόμενο για ένα δεύτερο εθνικό lockdown, με ορισμένους κυβερνητικούς επιστήμονες να υποστηρίζουν πως «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» και την ώρα που η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένα ποσοστά νέων κρουσμάτων.

Εκτός όμως από τις ουρές έξω από τα σούπερ μάρκετ, φαίνεται πως και οι διαδικτυακές παραγγελίες έχουν αυξηθεί, με τους πελάτες κάποιων καταστημάτων να προειδοποιούνται για υψηλή ζήτηση, με τις παραγγελίες να παραδίδονται μετά από 3 μέρες τουλάχιστον.

Το σκηνικό που επικράτησε στα σούπερ μάρκετ το Σαββατοκύριακο θύμισε τις στιγμές πανικού που επικράτησαν στην αρχή της πανδημίας του κοροναϊού τον Μάρτιο.

This was my local @Tesco ! People are already panic buying once again! Even though supermarkets do stay open…🧻🤷🏻‍♂️🙈 pic.twitter.com/bWFb61NaOt

— Luke (@Luke4152) September 20, 2020