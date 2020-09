Κορωνοϊός – Βρετανία : 3.899 νέα κρούσματα – Προς νέο lockdown

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 3.899 νέα κρούσματα της Covid-19 κατά το τελευταίο 24ωρο, έναντι 4.422 χθες, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση στην ιστοσελίδα της.

Συνολικά, ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αυξηθεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων σε ολόκληρη την χώρα και την επιβολή τοπικών lockdown.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν νέοι περιορισμοί για την εξάπλωση του κοροναϊού στο Λονδίνο, με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου να ζητεί να επιβληθεί lockdown από αύριο, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, o Σαντίκ Καν θα ζητήσει και το κλείσιμο των παμπ, των μπαρ και των εστιατορίων από τις 10 το βράδυ.

BREAKING: @SadiqKhan has urged ministers to impose new lockdown curbs for London as early as Monday.

— Paul Waugh (@paulwaugh) September 19, 2020