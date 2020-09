Γερμανία: Διαδηλώσεις υπέρ της υποδοχής προσφύγων από Λέσβο

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Βερολίνο και άλλες πόλεις της Γερμανίας καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποδεχθεί αιτούντες άσυλο από την Λέσβο μετά την καταστροφή του καταυλισμού στην Μόρια.

Στην διαδήλωση στο Βερολίνο συμμετείχε η θεία του Αλαν Κούρντι, του αγοριού από την Συρία που πνίγηκε για να γίνει το τραγικό σύμβολο της προσφυγικής κρίσης του 2015.

People rally in Berlin in support of the evacuation of Moria Camp Refugees. #WirHabenPlatz #LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/O2mujcoa7y

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) September 20, 2020