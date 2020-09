ΕΕ: Στις Βρυξέλλες μεταφέρεται η συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου

Στις Βρυξέλλες και όχι στο Στρασβούργο θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14-17 Σεπτεμβρίου λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν για τον κοροναϊό, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το Στρασβούργο, αυτό ορίζεται στις Συνθήκες που θέλουμε να σεβόμαστε. Έχουμε κάνει τα πάντα για να συνεχίσουμε την κανονική πορεία των συνόδων Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της πανδημίας σε πολλά κράτη-μέλη και οι αποφάσεις που έλαβαν οι γαλλικές αρχές να χαρακτηρίσουν ολόκληρο το τμήμα του Κάτω Ρήνου ως κόκκινη ζώνη, μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε τη μετάβαση στο Στρασβούργο. Ενώ είμαστε πολύ απογοητευμένοι για αυτήν την απόφαση, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η μεταφορά της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεπαγόταν καραντίνα για όλο το προσωπικό κατά την επιστροφή του στις Βρυξέλλες.

Next week’s plenary session will take place in Brussels. We have done everything we could to resume the normal course of the @Europarl_EN‘s meetings in Strasbourg, but the latest evolutions in the #COVID19 emergency forces us to reconsider the move. https://t.co/Wd6OLWvxTs

— David Sassoli (@EP_President) September 8, 2020