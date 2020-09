«Πάμε Δανάη!» από τις 21 Σεπτεμβρίου στο Mega – Η νέα ματιά στην πρωϊνή ζώνη

Θα είναι η ώρα του απρόβλεπτου, του φρέσκου και του ξεχωριστού. Μια καθημερινή εκπομπή και μια σύγχρονη τηλεοπτική πρόταση, απολύτως προσαρμοσμένη στη σημερινή πραγματικότητα. To Μεγάλο Κανάλι δίνει τη σκυτάλη στη νέα γενιά τηλεοπτικών προσώπων και επιλέγει για την πρωινή του ζώνη τη Δανάη Μπάρκα, η οποία παρουσιάζει την εκπομπή «Πάμε Δανάη!» από τις 21 Σεπτεμβρίου. Γι’ αυτό και τη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε οι συντελεστές βρίσκονται στη φάση της τελικής προετοιμασίας, ώστε όλα να είναι έτοιμα για να υποδεχθούν το κοινό από την άλλη πλευρά του τηλεοπτικού δέκτη.

Ποιες συστάσεις, αλήθεια, μπορούν να περιμένουν οι τηλεθεατές; Ας πούμε ότι η Δανάη είναι ένα νέο κορίτσι γεμάτο αισιοδοξία, έντονο ταμπεραμέντο, θετική ενέργεια, ευγένεια, χιούμορ και αυθεντικότητα. Το κορίτσι της διπλανής πόρτας που όλοι θα ήθελαν να έχουν φίλη. Από αυτή την «τηλεοπτική» πόρτα και το νέο της τηλεοπτικό σπίτι θα εμφανίζεται στους δέκτες κάθε μέρα στις 10 το πρωί με την καλύτερη διάθεση. «Φέτος θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ξεκινάει η μέρα σας με ένα megaλο χαμόγελο. Και να είστε έτοιμοι. Γιατί θα συμμετέχετε κι εσείς με τον τρόπο σας» έγραψε η ίδια στο Instagram δηλώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη διάθεση της εκπομπής.





Νέο τοπίο στην τηλεόραση

Το «Πάμε Δανάη!» ανταποκρίνεται στον χαρακτήρα του Mega και όλα όσα αυτό αντιπροσωπεύει. Ερχεται για να προσφέρει με τον τρόπο του στοιχεία που αναζωογονούν το τοπίο της ελληνικής τηλεόρασης, σε μια ζώνη με «ειδικές ευαισθησίες»: νέα ματιά και φρεσκάδα. Κυρίως φιλοδοξεί να μιλήσει στο κοινό με τη γλώσσα του 2020. Τη γλώσσα που συνδυάζει προφανώς την αισθητική – ως τηλεοπτικό προϊόν -, αλλά είναι ανοιχτή και στα ερεθίσματα της καθημερινότητας. Κομβικό ρόλο στην εκπομπή ως προς αυτή την αποστολή θα έχει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μίνως Θεοχάρης, που έχει αναλάβει τη δημιουργική επιμέλεια.

Η Δανάη Μπάρκα, μαζί με μια ομάδα έμπειρων προσώπων που έχουν πολλά «ένσημα» στην τηλεοπτική παραγωγή, αλλά και με καινούργιους συνοδοιπόρους, θα μας κρατάει συντροφιά καθημερινά βάζοντας στην ατζέντα θέματα που μας αφορούν όλους. Μαζί της θα βρίσκονται, λοιπόν, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου και ο Αρης Καβατζίκης παρέα με τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο, τη Σίσσυ Καλλίνη και άλλους φίλους. Στην κουζίνα ο Απόστολος Ρουβάς, αδελφός του γνωστού ερμηνευτή. «Γελάει πολύ και δυνατά, τραγουδάει χωρίς προφανή λόγο, τα μάτια της λάμπουν από ενθουσιασμό για οτιδήποτε φρέσκο και διαφορετικό. Αν σας προτείνει κανένας τέτοιος σπάνιος άνθρωπος να δουλέψετε μαζί, να πείτε «ΝΑΙ!», όπως είπα εγώ στη Δανάη Μπάρκα (you had me at hello! να ξέρεις…)» έγραψε χαρακτηριστικά η Ελιάνα Χρυσικοπούλου στη δική της ανάρτηση.

Την αρχισυνταξία της εκπομπής έχει αναλάβει η Αγγελική Κωνσταντοπούλου. Η σκηνοθεσία είναι του Θάνου Κάππα και η οργάνωση παραγωγής της Ρένας Βουγιούκα.

INFO

«Πάμε Δανάη!» από τις 21 Σεπτεμβρίου στις 10.00 στο Mega