Η Δανάη Μπάρκα θα γεμίσει τα πρωινά μας με χαμόγελο από τις 21 Σεπτεμβρίου

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα, οι συνεργάτες της και οι τηλεθεατές του MEGA θα αναφωνούν «Πάμε Δανάη!»: αυτός θα είναι και ο τίτλος της πρωινής εκπομπής του καναλιού.

Aπό Σεπτέμβριο συντονιζόμαστε στο MEGA και τη νέα, πρωινή, καθημερινή εκπομπή με τη Δανάη Μπάρκα.

Η Δανάη, είναι μία ανεξάντλητη πηγή θετικής ενέργειας, μία σαρωτική προσωπικότητα γεμάτη αισιοδοξία και έντονο ταμπεραμέντο. Με λίγα λόγια πρόκειται για τη φίλη που όλοι θα ήθελαν να έχουν. Εκείνη λοιπόν, θα σας υποδέχεται κάθε μέρα στις 10:00 στο νέο της «σπίτι», στο MEGA, με την καλύτερη διάθεση.

Η ηθοποιός θα έχει δίπλα της έμπειρους ανθρώπους της τηλεόρασης αλλά και πρόσωπα-έκπληξη. Ο Άρης Καβατζίκης, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, η Σίσσυ Καλλίνη και ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος θα είναι μαζί της για να σχολιάζουν ό,τι συμβαίνει, ενώ στην κουζίνα της εκπομπής τον πρώτο λόγο θα έχει ο Απόστολος Ρουβάς, αδελφός του τραγουδιστή. Ρόλο-κλειδί στην εκπομπή κατέχει και ο Μίνως Θεοχάρης, που έχει αναλάβει την δημιουργική επιμέλειά της.

Το νέο «σκηνικό» και οι πρώτες αναρτήσεις από την ομάδα της

«Γελάει πολύ και δυνατά, τραγουδάει χωρίς προφανή λόγο, τα μάτια της λάμπουν από ενθουσιασμό για οτιδήποτε φρέσκο και διαφορετικό. Αν σας προτείνει κανένας τέτοιος σπάνιος άνθρωπος να δουλέψετε μαζί, να πείτε «ΝΑΙ!» όπως είπα εγώ στη Δανάη Μπάρκα (you had me at hello! να ξέρεις…). Στη δεύτερη φωτογραφία μπορείτε να δείτε το…πανέτοιμο σκηνικό από το οποίο θα σας κάνουμε παρέα από Σεπτέμβρη στο Mega φυσικά! Πάμε Δανάη;» έγραψε χαρακτηριστικά η Ελιάνα Χρυσικοπούλου στην ανάρτησή της.

Από τις 21 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στο MEGA.

#pamedanai #neoprogramma #neoprogrammamega