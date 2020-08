Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού: Γαλαξίας αστέρων για Παρί και Μπάγερν

Γαλαξίας αστέρων στον τελικό του Champions League. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού, με Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν να παρατάσσονται χωρίς εκπλήξεις από Φλικ και Τούχελ αντίστοιχα και με όλα τους τα… υπερόπλα εντός αγωνιστικού χώρου.

Παρί Σεν Ζερμέν: Νάβας, Τιάγκο Σίλβα, Κιμπεμπέ, Κέρερ, Ερέρα, Μαρκίνιος, Παρέδες, Ντι Μαρία, Εμπαπέ, Νεϊμάρ.

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Αλάμπα, Μπόατενγκ, Ντέιβις, Κίμιχ, Τιάγκο Αλκάνταρα, Γκορέτσκα, Κομάν, Μίλερ, Γκνάμπρι, Λεβαντόφσκι.

🔴 The Bayern side tasked with winning the #UCLfinal

Confident, @FCBayern fans?

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020