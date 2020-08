Τσιμίκας: Πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου στη Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας πραγματοποίησε σήμερα (22/8) το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Λίβερπουλ στη νίκη των «Reds» με 3-0 σε φιλικό αγώνα με την Στουτγκάρδη.

Ο Έλληνας αμυντικός πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Ρόμπερτσον και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά από τη λήξη του αγώνα λέγοντας:

«Νιώθω πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που έκανα το ντεμπούτο μου. Τώρα θέλω να δουλέψω περισσότερο και να παίζω συχνά στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Θέλω να είμαι έτοιμος για όλα».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Τα φιλικά παιχνίδια είναι δύσκολα. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση γι’ αυτό και προσπάθησα κυρίως να τρέξω πολύ. Για να δείξω μια καλή εικόνα και να πάιξω σκληρά. Και το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό και στα φιλικά παιχνίδια και στα απαιτητικά παιχνίδια».

Για τη νίκη της Λίβερπουλ είπε: «Ήταν μια καλή εμφάνιση, κάναμε αυτό που κάνουμε όλες τις μέρες που προπονούμαστε. Αυτό που θέλει ο προπονητής μας το κάναμε και στον αγωνιστικό χώρο και κερδίσαμε. Θα κρατήσουμε αυτή την εμφάνιση και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για τον τελικό του Community Shield στις 29 Αυγούστου».

Για τη νέα σεζόν δήλωσε: «Οι σεζόν είναι πολύ σκληρές και πρέπει να προσπαθήσω πολύ και να δουλέψω σκληρά για να είμαι έτοιμος. Θέλω να ξεκινήσει η σεζόν και κοιτάω μπροστά γι’ αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Για την υποδοχή από τους συμπαίκτες του είπε: «Κάθε παίκτης μου ετοίμασε μια θερμή υποδοχή. Με βοήθησαν πολύ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, να δώσω τα πάντα. Και όλοι μαζί ελπίζουμε για το καλύτερο».

Kostas Tsimikas was delighted to get a first Reds appearance under his belt, as we beat @VfB 3-0 in Austria 💪

— Liverpool FC (@LFC) August 22, 2020