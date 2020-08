Ερντογάν για Αγία Σοφία : Έκλεισε μια πληγή 86 ετών για το έθνος μας

Worshippers attend the noon prayer on the eve of the Muslim festival of Eid al-Adha at Hagia Sophia Grand Mosque in Istanbul, Turkey, July 30, 2020. REUTERS/Murad Sezer

Στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και την τέλεση της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής στο εσωτερικό της από το 1934 επανήλθε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για πληγή 86 ετών που έκλεισε, σημειώνοντας πως αυξάνεται ακόμη περισσότερο το θρησκευτικό συναίσθημα. «Οι επιβάτες στα αστικά λεωφορεία είναι ήρωες…» «Το γεγονός πως η Αγία Σοφία άνοιξε πάλι ως τζαμί και χώρος λατρείας στις 24 Ιουλίου, βάζει τέλος σε μια πληγή 86 ετών στην καρδιά του έθνους μας» ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξοργίζουν οι εικόνες βεβήλωσης του εσωτερικού Την ίδια ώρα, τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες βεβήλωσης του εσωτερικού της Αγίας Σοφίας. Όπως φαίνεται στο ντροπιαστικό στιγμιότυπο που απαθανάτισε ο φωτογραφικό φακός ένας «πιστός» ποζάρει σε στάση χαλάρωσης λες και βρίσκεται στο κρεβάτι του, βγάζοντας selfie στο δάπεδο του εμβληματικού μνημείου, όπου έγινε η πρώτη προσευχή για το μουσουλμανικό μπαϊράμι, μετά από 86 χρόνια. Δεν σεβάστηκε την ιστορικότητα του χώρου, ωστόσο ούτε ο κόσμος γύρω του φαίνεται να αντιδρά με τη στάση του. Η βαρύτητα που δίνει ο Ταγίπ Ερντογάν στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι την προσευχή του μπαϊραμιού τέλεσε ξανά ο επικεφαλής Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων Αλί Ερμπάς. Ο τούρκος αρχιιμάμης επιδόθηκε σε νέο κρεσέντο ακραίου συμβολισμού κάνοντας λόγο για «μεγάλη κατάκτηση» και επαναφέροντας στον νου τις εικόνες βαρβαρότητας, με το οθωμανικό σπαθί που κρατούσε ο Ερμπάς την πρώτη φορά που ανέβηκε στον άμβωνα. Το παρών στην τελετή του μπαϊραμιού έδωσαν υπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Μεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος της τουρκικής Βουλής Μουσταφά Σεντόπ. Πριν ακόμη ξεκινήσει η προσευχή η Αγία Σοφία είχε γεμίσει, ενώ γέμισε και η πλατεία μπροστά στο μνημείο.