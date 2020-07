Στο «στόχαστρο» της Αγκυρας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ενόχλησε, όπως αποδεικνύεται, την τουρκική κυβέρνηση η παρέμβαση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου για την Αγιά Σοφιά, όταν με ξεκάθαρο τρόπο δήλωσε πως είναι «ανεπανόρθωτο πλήγμα στον χριστιανικό κόσμο». Ενόχλησε, βλέπετε, τους Τούρκους η επικοινωνία που είχε η Πρόεδρος τόσο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όσο και με τον Πάπα Φραγκίσκο και για τον λόγο αυτό εξαπέλυσαν εναντίον της φραστική επίθεση. Ποιος νομίζετε; Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Oμέρ Τσελίκ.

«Μετά την απόφαση του προέδρου μας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, η Ελλάδα χρησιμοποιεί μαύρη προπαγάνδα με κάθε τρόπο. Οι δηλώσεις της προέδρου της Ελλάδας Σακελλαροπούλου που στοχεύουν την Τουρκία δείχνουν την άγνοιά της στη γνώση της ιστορίας και της νομικής. Η πρόεδρος της χώρας που η πρωτεύουσα της είναι η μοναδική στην Ευρώπη που δεν έχει τζαμί, μιλάει για θρησκευτική αμοιβαία κατανόηση με αφορμή την Αγία Σοφία. Αυτό είναι ξεκάθαρο παράδειγμα διπλού στάνταρτ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ομέρ Τσελίκ.

Ο ίδιος αφού υποστηρίζει πως «η Ελλάδα είναι η χώρα που δεν ικανοποιεί τα βασικά κριτήρια του θρησκευτικού σεβασμού» καταλήγει και αναφέρει πως «με τόσες γνωστές σφαγές και βαρβαρότητες των Ελληνοκυπρίων η πρόεδρος της Ελλάδας Σακελλαροπούλου στην επέτειο της Επιχείρησης Ειρήνης να μιλάει για Τουρκική Βαρβαρότητα. Αυτό το καταδικάζουμε ξεκάθαρα. Αυτό που εσείς αποκαλείτε Τουρκική βαρβαρότητα, είναι μια νόμιμη αποστολή λύτρωσης και ελπίδας των κατατρεγμένων όλου του κόσμου. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να αγνοήσετε τους Τουρκοκυπρίους όπως αγνοείτε τις σφαγές στην ιστορία».

***

The Barbarians

Για να ξέρετε: Η λέξη «βαρβαρότητα» ενοχλεί τους γείτονές μας. Ενίοτε προβαίνουν και σε διαβήματα. Χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά όταν με βάρβαρο τρόπο εισέβαλαν τον Ιούλιο του 1974 στην Κύπρο, σκοτώνοντας ακόμα και παιδιά, βομβαρδίζοντας αμάχους, δημιουργώντας 200.000 πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, βιάζοντας γυναίκες, η βρετανική εφημερίδα «The Sun» βγήκε με πρωτοσέλιδο τίτλο «Barbarians» και με υπότιτλο «the horrific things the Turks did to the Cypriots». Με έναν τέτοιο τίτλο, έσβησε το «ειρηνική επιχείρηση» του Αττίλα. Η τότε τουρκική κυβέρνηση του Μπουλέντ Ετζεβίτ ζήτησε από την εφημερίδα να αποσύρει τον τίτλο. Κάτι, βεβαίως, που δεν έγινε ποτέ.

***

Και μετά ήρθε η… Μέρκελ

Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας «BILD», σχεδόν κόντεψε να γίνει θερμό επεισόδιο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας χθες το βράδυ με αφορμή τις τουρκικές γεωτρήσεις κοντά στο μικροσκοπικό νησί Καστελόριζο της Μεσογείου. Η Καγκελάριος Μέρκελ απέτρεψε έναν πιθανό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών του ΝΑΤΟ την τελευταία στιγμή. Η εφημερίδα αναφέρει ότι αυτό που συνέβη το βράδυ της Τρίτης στα νότια παράλια της Τουρκίας «θυμίζει τα δραματικά γεγονότα της κρίσης των πυραύλων στην Κούβα το 1962»: Πολεμικά σκάφη εχθρικών χωρών, τα οποία πλησίαζαν μια κόκκινη γραμμή και παραμόνευαν το ένα το άλλο. Αυτή τη φορά οι δυνάμεις δύο εταίρων του ΝΑΤΟ παρατάχθηκαν η μία απέναντι στον άλλη, βρισκόταν σε εξέλιξη μια στρατιωτική κλιμάκωση…

***

Αλλά μετά, προσθέτει η εφημερίδα, ήρθε η Μέρκελ! Τηλεφώνησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της “Bild”, «κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο βαριά οπλισμένων και έτοιμων για καβγά. Με επιτυχία! Ο τουρκικός πολεμικός στόλος άλλαξε πορεία και έπλευσε προς την αντίθετη κατεύθυνση, οι εντάσεις για την ώρα υποχώρησαν!». Δυστυχώς όμως πολλοί τουρίστες έφυγαν από το Καστελόριζο.

***

Ενα άτυπο Συμβούλιο Αρχηγών στον κήπο του Προεδρικού

Ενα άτυπο συμβούλιο αρχηγών προβλέπεται να υπάρξει την Παρασκευή, γύρω στις 8.30 το βράδυ, υπό την προεδρία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Θα καλέσει τον Πρωθυπουργό και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων στο κιόσκι του Προεδρικού Μεγάρου για μια συζήτηση εκτός πρωτοκόλλου και πρακτικών μακριά από τα τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά μικρόφωνα. Είθισται άλλωστε αυτή η σύναξη πολιτικών αρχηγών να γίνεται κάθε φορά που παραθέτει Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεξίωση στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Ετσι την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με τους αρχηγούς των κομμάτων (με τον καθένα ξεχωριστά) προκειμένου να τους ενημερώσει για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής, αλλά και για την τουρκική προκλητικότητα και την Παρασκευή πάλι θα συναντηθούν όλοι μαζί οι πολιτικοί αρχηγοί.

***

Στη δεξίωση η οποία λόγω κινδύνου διασποράς του Covid-19 θα έχει περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων (από 1500 που καλούσε ο Προκόπης Παυλόπουλος έχουν κληθεί μόνον 500) αναμένεται να υπάρξει δήλωση της Προέδρου για την 46η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, αλλά και για την τουρκική επιθετικότητα και για την Αγιά Σοφιά, καθώς και δηλώσεις των αρχηγών. Μάσκες δεν απαιτούνται, αφού θα βρίσκονται όλοι σε ανοικτό χώρο. Ωστόσο θα υπάρχουν παντού στον Κήπο αντισηπτικά. Καταργείται ο μπουφές (για να μην υπάρχει γύρω απ΄αυτόν συνωστισμός) και στη θέση του θα υπάρχει finger food, ενώ η μπάντα της ΑΣΔΕΝ θα αντικατασταθεί από τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ. Υπενθυμίζω ότι εφέτος θα τιμηθούν όλοι αυτοί που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια του lockdown, ήτοι γιατροί, νοσηλευτές, ντελιβεράδες, οδηγοί, υπάλληλοι σούπερ μάρκετ κτλ. Στους κήπους του Μεγάρου θα βρεθούν μαζί (ίσως για πρώτη φορά δημοσίως από τότε που σταμάτησε η ενημέρωση των 6 μ.μ.) και οι Τσιόδρας και Χαρδαλιάς, καθώς και η καθηγήτρια εντατικολογίας Αναστασία Κοτανίδου.

***

Προσβολή στο ναό της Δημοκρατίας

Ηταν επεισοδιακή η συζήτηση στη Βουλή για τον Παπαγγελόπουλο και την ένταση πυροδότησε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής Πανεπιστημίου παρακαλώ, ο Κώστας Μάρκου, με τη χειρονομία που έκανε στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο του ΚΙΝΑΛ. Ηταν τόσο προκλητικός ο βουλευτής που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, με ορισμένους βουλευτές να κινούνται προς το μέρος του, με άλλους να δηλώνουν σοκαρισμένους και με τον γαλάζιο βουλευτή Γιάννη Παππά όρθιο να φωνάζει στον Συριζαίο βουλευτή «αίσχος, ντροπή και ανήθικο. Είναι προσβολή στο ναό της Δημοκρατίας να χειρονομείτε και να εκφράζεστε σε συναδέλφους σας με αυτόν τον τρόπο». Η αντίδρασή του ήταν τόσο έντονη που ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας, αφού διέταξε την αποβολή του Κώστα Μάρκου ανακάλεσε και στην τάξη τον γαλάζιο βουλευτή.

***

Περιφερειάρχης με αερόστατο, Περιφερειάρχης δύτης

Εδώ που τα λέμε δεν βλέπεις και πολύ συχνά έναν περιφερειάρχη πάνω σ΄ένα… αερόστατο. Οταν μάλιστα από το αερόστατο του περιφερειάρχη κρέμεται στον αέρα με σχοινί ένα κορίτσι το οποίο κάνει ασκήσεις. Με τον περιφερειάρχη ωστόσο πάνω στο αερόστατο να προωθεί μ΄αυτόν τον τρόπο τον τουρισμό στην περιοχή. Πού συνέβησαν όλα αυτά;

Ο περιφερειάρχης που πετούσε με το αερόστατο ήταν ο Κώστας Αγοραστός και το κορίτσι που ήταν κρεμασμένο απ΄αυτό ήταν η γυμνάστρια γιόγκα Λίλα Ζαφειρούλη, η οποία για πρώτη φορά έκανε γιόγκα όχι από σταθερό σημείο αλλά κρεμασμένη στον αέρα. Ολα αυτά έγιναν για την προβολή της Λίμνης Πλαστήρα, γυρίστηκε εντυπωσιακό βίντεο, θα προβληθεί και σε λίγο καιρό στη Λίμνη Πλαστήρα θα υπάρχουν 13 αερόστατα.

***

Και από τον αέρα πάμε στον βυθό της θαλάσσης. Ο κ. Αγοραστός δηλώνει υπερήφανος για το πρώτο υποβρύχιο μουσείο που έχει δημιουργηθεί, κοντά στη Λάρισα και που ανοίγει τις υδάτινες πύλες του στις 3 Αυγούστου. Ετσι οι ερασιτέχνες αυτοδύτες και οι δύτες ελεύθερης κατάδυσης θα μπορούν να το επισκέπτονται και να θαυμάσουν το διάσημο ναυάγιο αμφορέων του 5 π.χ. αιώνα στο βυθό της νησίδας Περιστέρας στην Αλόννησο. Ισως να είναι και το μοναδικό μουσείο που για να το επισκεφθεί κανείς θα πρεπει να φορέσε στολή… βατραχανθρώπου. Μια τέτοια στολή αναμένεται να φορέσει και ο Περιφερειάρχης που θα βουτήξει από τους πρώτους.

***

Να σημειώσω εδώ ότι το ναυάγιο της Περιστέρας βρίσκεται σε σχετικά μεγάλο βάθος. Η ανασκαφή του έγινε από τους αρχαιολόγους του υπουργείου Πολιτισμού και όντως είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των 4.000 άθικτων αμφορέων που βρίσκονται εκεί και εάν συνδυασθούν με τον πλούσιο βυθό της περιοχής ( εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου) καθιστούν το αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας εντυπωσιακό και έναν ενδιαφέροντα προορισμό για κάθε έμπειρο δύτη.

***

Πανηγύρια και άλλες εκδηλώσεις τέλος στη Θεσσαλία

Ο covid -19 δεν κάνει διακοπές». Η νέα ενημερωτική καμπάνια της Περιφέρειας Θεσσαλίας εφιστά την προσοχή στα μέτρα προστασίας που όλοι απαρέγκλιτα πρέπει να τηρούμε. Η Περιφέρεια που έχει στο ενεργητικό της μια πρότυπη διαχείριση υγειονομικής κρίσης, δεν εφησυχάζει. Η ισορροπία μεταξύ επιβίωσης και αγοράς είναι λεπτή. Και οι συνέπειες ενός νέου lockdown απρόβλεπτες. Για αυτό και ο Κώστας Αγοραστός αποφάσισε την αναστολή μέχρι νεοτέρας της χρηματοδότησης και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Με εξαίρεση τις αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν την έγκριση της Ομοσπονδίας τους.