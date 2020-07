Εξεταστική ή προανακριτική για το Μάτι;

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπήκαν και οι νέες καταγγελίες του εμπειρογνώμονα για τις προσπάθειες συγκάλυψης των ευθυνών στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών Ευάγγελος Ιωαννίδης διέταξε εισαγγελική έρευνα για το περιεχόμενο του αποκαλυπτικού δημοσιεύματος της «Καθημερινής», ενώ παράλληλα ο καταγγέλλων αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρης Λιότσος κατέθεσε και μήνυση στην Εισαγγελία αναφέροντας και τις πιέσεις που δέχθηκε για να συγκαλύψει τους υπευθύνους της φονικής πυρκαγιάς

Το να πάει η υπόθεση της συγκάλυψης των ευθυνών στη Δικαιοσύνη, ξέρετε τι σημαίνει; Μόλις ο εισαγγελέας προσκρούσει στην εξέταση της υπόθεσης σε πολιτικό πρόσωπο τότε η δικογραφία μεταβιβάζεται αμέσως στη Βουλή. Τι μέλλει γενέσθαι; Ηδη ένας αρχηγός κόμματος ζήτησε προανακριτική επιτροπή. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί. Το σίγουρο είναι ότι η δικογραφία δεν πρόκειται αυτή τη φορά να λιμνάσει στη Βουλή. Είτε εξεταστική επιτροπή είτε προανακριτική θα αποφασίσει το Σώμα. Να ξέρετε ότι κάποια στιγμή, όχι στο μακρινό μέλλον, η Ολομέλεια θα αποφασίσει. Δεν πρόκειται να αφεθεί έτσι η υπόθεση.

Η μεγαλύτερη τιμωρία είναι η αποκάλυψη της αλήθειας

Στη Βουλή ωστόσο ήταν τη Δευτέρα το μοναδικό θέμα συζήτησης ανάμεσα σε βουλευτές: «Ορισμένοι δικαστές, και λειτουργοί του Δημοσίου αποφάσισαν να κάνουν το χρέος τους, αψηφώντας απειλές και εκβιασμούς και πληρώνοντας το τίμημα», έλεγαν. Παρέμβαση έκανε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ: «Εγώ δεν λέω να πάνε κατηγορούμενοι στο Ειδικό Δικαστήριο, να γεμίσουμε με προκαταρκτικές επιτροπές και με ποινικές διαδικασίες, αλλά πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Η μεγαλύτερη τιμωρία είναι η αποκάλυψη της αλήθειας και ο μεγαλύτερος θώρακας για τη Δημοκρατία είναι ο ενημερωμένος πολίτης, η γνώση, η γνώση και η μνήμη, γιατί αυτά ξεχνιούνται δυστυχώς», είπε, αναφερόμενος στο έγκλημα που έγινε στο Μάτι. Χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις για τη συγκάλυψη των ευθυνών τριτοκοσμικά ανατριχιαστικές.

Ο Ψινάκης σε απολογία

Την Πέμπτη συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι που στοίχισε τη ζωή σε 102 συνανθρώπους μας. Η Δικαιοσύνη καλεί τους πρώτους από τους 20 κατηγορούμενους για απολογία. Ο πρώτος που καλείται να απολογηθεί είναι ο τότε δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος πήρε την κλήση για απολογία από τον ανακριτή Αθανάσιο Μαρνέρη. Ο ανακριτής, μαθαίνω, δύο χρόνια μετά την τραγωδία, συντάσσει κατηγορητήριο σε βάρος των είκοσι προσώπων, επικεφαλής και στελέχη φορέων και υπηρεσιών (ανάμεσά τους και η Ρένα Δούρου) που εμπλέκονται λόγω αρμοδιότητας στην υπόθεση. Υπενθυμίζω ότι για τη φονική πυρκαγιά έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος μετά από έρευνα των εισαγγελέων Ηλία Ζαγοραίου, Νίκου Φυστόπουλου και Κώστα Σπυρόπουλου. Να σημειώσω ότι μόλις ασκήθηκε ποινική δίωξη ο Ηλίας Ψινάκης δήλωσε στις 10 Μαΐου 2019: «Πάρα πολύ σωστά διώκομαι για την τραγωδία στο Μάτι. Οταν γίνεται ένα τόσο τραγικό γεγονός, με θύματα καμένες περιουσίες, κάποιος πρέπει να φταίει». Μάλιστα κατά τη διάρκεια της τραγωδίας είπε ότι κάηκε το σπίτι του. Οταν όμως άρχισαν να καταλογίζονται οι ευθύνες παραδέχθηκε ότι «έκανα ηλιθιότητα που είπα ότι κάηκε το σπίτι μου, το οποίο υπέστη λίγες ζημιές».

Αφησαν τα Κύθηρα και τη Μάνη να καούν

Αλλά μην νομίζετε πως οι αποκαλύψεις έχουν τέλος: Ο δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης, για παράδειγμα, προχωρά σε βαρύτατες καταγγελίες, σχολιάζοντας το σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο για τη φωτιά στο Μάτι και την απόπειρα συγκάλυψης ευθυνών για την τραγωδία με τους 102 νεκρούς. Μεταξύ άλλων στη συνομιλία, ο τότε υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος δήλωσε ότι άφησαν τα Κύθηρα και τη Μάνη να καούν το 2017, καθώς υπήρχαν στη μέση κόντρες μεταξύ αξιωματικών. «Για να καθαρίσει ο Καπέλιος τον Βασιλειάδη, τον άφησε και στα Κύθηρα και στη Μάνη χωρίς εναέρια μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τότε υπαρχηγός.

Οι ημέτεροι και τα εναέρια μέσα

Ο δήμαρχος Κυθήρων υποστηρίζει ότι τότε ζητούσε από τον Νίκο Τόσκα να στείλει εναέρια μέσα στο νησί, ωστόσο, εκείνος του απάντησε ότι ενεργεί κομματικά. «Μας έχει προκληθεί αηδία και νομίζω σε όλη την ελληνική κοινωνία από αυτούς τους διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας. Είναι ξεκάθαρο ότι η αγωνία, την οποία είχαμε εκφράσει το 2017, ήταν πέρα για πέρα αληθινή. Θα σας θυμίσω ότι τότε ζητούσα επιμόνως περισσότερα εναέρια μέσα για τη φωτιά των Κυθήρων και η απάντηση που είχε έρθει από τον κ. Τόσκα ήταν ότι είμαι μέλος της ΝΔ και ότι ενεργώ κομματικά.

Γιατί άλλαξε ώρα ο Χαρδαλιάς

Ξέρετε γιατί ο Νίκος Χαρδαλιάς άλλαξε την ώρα της ενημέρωσης; Από τις 6 το απόγευμα όπως μας είχε συνηθίσει με τον Σωτήρη Τσιόδρα το έκανε στη μία μετά το μεσημέρι; Γιατί, δεν θέλει να δώσει μήνυμα, ότι η ενημέρωση που θα κάνει κάθε Τρίτη δεν έχει καμία σχέση με την ενημέρωση που έκανε καθημερινώς με τον κ. καθηγητή στη διάρκεια του lockdown. Κυρίως θα είναι μια ενημερωτική εμφάνιση από τον Φάρο του υφυπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ετσι λέγεται το επιβλητικό κτίριο όπου έχει εγκατασταθεί η Πολιτική Προστασία στο Μαρούσι. Το γραφείο του στον έβδομο όροφο έχει απίστευτη θέα. Βλέπεις από το Μαρούσι έως το Φαληρικό Δέλτα. Τη Δευτέρα πάντως δεν ήταν στο γραφείο του. Βρισκόταν όλη μέρα στο Θάλαμο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και συντόνιζε τις προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Ανδρο.

Τεστ αντισωμάτων σε καθηγητές και φοιτητές

Με την αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα τι γίνεται; Απαιτούνται νέα μέτρα; Σας πληροφορώ ότι οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα καινούργιο σύνθημα εάν πρέπει να ληφθούν ή όχι νέα μέτρα αλλά και για τα νέα κρούσματα: Για παράδειγμα ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Μελέτιος- Αθανάσιος Δημόπουλος καθιέρωσε το σύνθημα: «Δεν χρειάζονται αυστηρότερα μέτρα, αλλά αυστηρότερη τήρηση των μέτρων». Αποκάλυψε μάλιστα ότι έγιναν τεστ αντισωμάτων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνολικά 1.300, έκαναν τεστ φοιτητές, καθηγητές, διοικητικούς και γενικά εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε σε τι ποσοστό βρέθηκαν αντισώματα; Μόλις στο 1%. Προσφάτως και η Βουλή των Ελλήνων προχώρησε σε τεστ αντισωμάτων. Βρέθηκαν μόνον 8 από τους 1.600 . Πού όμως οφείλεται αυτό το μικρό ποσοστό; Κατά τον πρύτανη του ΕΚΠΑ οφείλεται σε δύο λόγους: Την επιτυχή επιβολή και τήρηση των μέτρων και τη συνεχή επαγρύπνηση που υπάρχει έως ότου βρεθεί εμβόλιο για τον ιό. Την Δευτέρα πάντως ανακοινώθηκαν 11 νέα κρούσματα από τα οποία τα πέντε εισαγόμενα και μόλις 2 στην Αττική και 3 στη Θεσσαλονίκη.

Τηλεδιάσκεψη για τα κόκκινα δάνεια

Στο πλαίσιο της σειράς των e-Συζητήσεων 2020, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) διοργανώνει από κοινού με την Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα και την Κύπρο του Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) την τέταρτη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με θέμα:“Trends in the European Economy and the prospects for Greece in a post Covid-19 world”.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 21 Ιουλίου και ώρα 16:30.Στη συζήτηση θα πάρουν μέρος οι:

* Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

* Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών

* Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Θα συντονίσει ο διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας.

Οι ίδιοι τρεις είχαν πάρει μέρος σε παρόμοια εκδήλωση, οργανωμένη πάλι από το ΙΟΒΕ και το Ίδρυμα Αντενάουερ, προ της πανδημίας και με φυσική παρουσία στις 3 Φεβρουαρίου 2020. Η εκδήλωση είχε γίνει τότε στο Χίλτον. Τώρα επανέρχονται διαδικτυακά με τις εκτιμήσεις τους μετά την κρίση του κορωνοϊού. Και αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον: να δούμε τί έλεγαν τότε και τι θα πουν σήμερα. Ο Ντε Γκίντος είχε τότε απονείμει εύσημα στην ελληνική οικονομία, αλλά είχε χτυπήσει καμπανάκι για τα κόκκινα δάνεια. Ο κ. Στουρνάρας είχε τονίσει ότι οι τράπεζες είναι μεν επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, αλλά είχε και εκείνος τονίσει την ανάγκη να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια.

Μια στρώση άμμου

Ηταν συγκινητικό και συνάμα συμβολικό το twitter της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου για την Κύπρο, για την μαύρη 46η επέτειο της εισβολής του Αττίλα στη Μεγαλόνησο «Σ΄αυτό το νησί «όπου το θαύμα υπάρχει ακόμα», όπως έγραφε ο Σεφέρης,»η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί». Ποτέ δεν ξεχνώ τα λόγια της Κύπριας ποιήτριας Νίκης Μαραγκού, από το βιβλίο «Μια στρώση άμμου» για τα παιδικά της χρόνια στην Αμμόχωστο: «Από το 1974, που ο τουρκικός στρατός μπήκε στην Αμμόχωστο, δεν μάθαμε τίποτα, ούτε για το σπίτι ούτε για τα βιβλία, το μόνο σίγουρο είναι ότι η περιοχή δεν έχει κατοικηθεί, σίγουρα θα’ χει χορταριάσει η βεράντα και τα βιβλία, αν είναι ακόμα εκεί, θα έχουν καλυφθεί με μια στρώση άμμου»».